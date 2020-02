vor 6 Min.

Simulation einer Lawine: Wie die schwierige Rettung abläuft

In einem Praxisseminar im Tannheimer Tal haben die Mitglieder des Deutschen Alpenvereins das Vorgehen bei einem Lawinenabgang trainiert.

Mitglieder des DAV Illertissen haben geübt, was nach einem Lawinenabgang zu tun ist. Einige Mutige ließen sich dafür im Schnee eingraben. So lief die Übung ab.

Es ist ein Horrorszenario für jeden Skitouren-, Schneeschuhgeher, Freerider und andere Wintersportler. Lebendig und regungslos vergraben in einer Lawine und auf Rettung oder auf den Tod zu warten. Es genügt auch schon als Wintersportler, mit einer ernsten Such- und Rettungssituation konfrontiert zu sein, was einen gewissen routinierten Ablauf erfordert, um Menschenleben zu retten. Mehr als 100 Lawinentote jährlich im Alpenraum sprechen eine eindeutige Sprache.

Sie simulieren die Abläufe bei einem Lawinenabgang

Aus dieser Motivation heraus fand abseits vom Aufstiegsgelände des Gaishorns im Tannheimer Tal für mehrere Teilnehmer des DAV Illertissen am vergangenen Samstag ein praxisnaher Lawinenkurs statt. Unter professioneller und medizinischer Expertise von Michi Hornsteiner, Staatlich Geprüfter Bergführer, Rettungsassistent und Ausbildungsleiter der Bergwacht, wurden die verschiedenen Abläufe bei einem Lawinenabgang verinnerlicht. Nach etwa einstündigem Aufstieg mussten zunächst zwei fiktive Lawinenkegel eingetreten werden. Nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen der Verschüttetensuche und der Lawinenverschüttetensuchgeräte (LVS) wurden Gruppen gebildet und an zwei Suchfelder intensiv geübt. Neben der richtigen Bergwachtalarmierung, Verschüttetensuche unter Zeitdruck wurden auch das Freilegen des Lawinenopfers bis hin zur Atemprüfung und Stabilisierung des Verletzten praktiziert.

Manche Teilnehmer sind besonders mutig

Ein paar mutige Teilnehmer ließen sich sogar selbst unter den Schneemassen eingraben, um die Situation bei der Feinsuche mittels Sonde und der Bergung nachzuvollziehen. Wie körperlich anstrengend der gesamte Ablauf ist und welche Herausforderung insbesondere das Graben nach den vermeintlichen Verschütteten darstellt, war danach jedem der Teilnehmer bewusst.

Mit der Hoffnung, dass sie das Gelernte niemals anwenden müssen, ging für die Illertisser Bergsteiger dieser Tag im Schnee zu Ende. (az)



