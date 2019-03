vor 39 Min.

Singen für den Senegal: Benefizkonzert findet in Babenhausen statt

Die Thingers Gospel Singers geben ein Benefizkonzert in der Babenhauser Pfarrkirche. Was die Organisatoren erreichen wollen.

Die Thingers Gospel Singers aus Kempten haben im Allgäu schon achtmal ein Konzert für den Bau von Schulen in Senegal gegeben. Am Samstag, 30. März, ab 20 Uhr sind sie nun in der Pfarrkirche St. Andreas in Babenhausen zu Gast. Veranstalter dieses Benefizkonzerts ist das Lions-Hilfswerk Babenhausen.

Der Lions Club International ist mit 1,4 Millionen Mitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen der Welt. Menschen aus allen Berufsgruppen engagieren sich darin, um sich in freundschaftlicher Verbundenheit den Problemen der Zeit zu stellen und uneigennützig an deren Lösung mitzuarbeiten. Der Lions Club Babenhausen-Fuggermarkt unterstützt mehrere lokale Hilfsprojekte. Zusammen mit dem Förderkreis Zukunft für Afrika – einer christlichen Initiative – engagiert er sich außerdem für die Schul- und Berufsausbildung im Senegal.

Das westafrikanische Land am Rand der Sahelzone zählt zu den ärmsten Ländern. Dies hat einerseits klimatische Gründe. Andererseits gibt es kaum Bodenschätze. Vor allem fehlt aber heute der wohl wichtigste Schatz: Bildung. Der Staat kann für die rasch wachsende Bevölkerung nicht genug Schulen und Lehrer finanzieren.

Laut dem Lions Club lässt sich dort mit relativ geringen Mitteln viel bewegen. In einer Pressemitteilung heißt es: „Wir haben seit Jahren die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche mit Schulausbildung verantwortungsvoll über ihre Situation nachdenken, einen Beruf und den Weg in eine bessere Zukunft gefunden haben.“

Nach mehreren Buschschulen, die der Lions Club mitfinanziert hat, soll beim Konzert in Babenhausen das Ziel im Mittelpunkt stehen, eine Handwerkerschule im Süden des Landes aufzubauen. Die Einnahmen kommen laut Lions-Hilfswerk Babenhausen in voller Höhe dem Bau der Handwerkerschule zugute. (az)

Vorverkauf: Karten für das Konzert zum Preis von zehn Euro (für Schüler 6 Euro) sind bei Textil Kast in Babenhausen, Auf der Wies 10, Telefonnummer 08333/93246, erhältlich.

