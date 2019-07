vor 55 Min.

Singender Friseur darf noch einmal ins Fernsehen

Weil er in der TV-Show „Immer wieder sonntags“ mit seinem Song „Leinen los“ überzeugen konnte, ist Mike Häberle am Sonntag erneut in Rust dabei.

Von Jens Carsten

Die Freude ist unüberhörbar: „Es war Megaaa-Geil!“ Das sagt der singende Friseur Mike Häberle alias Mike van Hyke über seinen Auftritt in der TV-Show „Immer wieder sonntags“. Dort ist der 29-Jährige gegen einen Mitbewerber in einem Nachwuchs-Wettbewerb angetreten – vor den Augen (und Ohren) eines Millionenpublikums. Der eigens für die Sendung geschriebene Song kam offenbar gut an: Häberle konnte sich bei der Telefon-Abstimmung gegen den anderen Künstler durchsetzen. Somit darf der Wahl-Illertisser am kommenden Sonntag erneut in der Sendung singen. Häberle hat nun die Chance, den Wettbewerb komplett für sich zu entscheiden. Vier mal müsste er noch gewinnen, jedes Mal gegen einen anderen Konkurrenten. Doch so weit will Häberle jetzt noch gar nicht denken.

67 Prozent der Stimmen für den Friseur

„Ich bin erst einmal total happy, dass es so toll geklappt hat“, sagt er am Tag nach Auftritt, dem wohl größten und wichtigsten in seiner bisherigen Karriere. Die Unterstützung aus der Heimat sei gewaltig gewesen: Bei dem Telefon-Voting gaben 67 Prozent der Anrufer Häberle ihre Stimme. So deutlich hätte er das Ergebnis nicht erwartet. „Ich bin immer noch total platt“, sagt Häberle. Und fügt hinzu: „Ich kann immer nur wieder ,Danke’! sagen.“ Nun hofft der Friseur, der seit zehn Jahren als Schlagersänger Mike van Hyke auftritt, dass ihm die Gunst des Publikums weiterhin hold ist. Ein zweites Wochenende im Europa-Park Rust in Baden-Württemberg steht bevor, wo die ARD-Show live produziert wird. „Es wäre natürlich klasse, wenn die Leute dann wieder fleißig anrufen würden.“

In der Region ist Mike Häberle seit jahren bekannt: Bei der Illertisser Musiknacht tritt er regelmäßig auf, hier ein Bild aus dem Jahr 2016.

Dass der erste Auftritt so gut laufen würde, hatte sich zunächst nicht angedeutet. Die Generalprobe am Samstag musste wegen starker Regenfälle abgebrochen werden, sagt Häberle. „Da war ich dann schon richtig aufgeregt.“ Das Lampenfieber stieg noch, als es am Sonntagmorgen hinter den Kulissen der Show losging. In der „Maske“ wurde Mike van Hyke für seinen Auftritt zuerst fernsehtauglich zurecht gemacht. „Und irgendwann hieß es dann, ,Mike, komm mit!’“ Auf der Bühne stand er alleine, ohne Tänzer oder Begleitung. „Alle schauen nur auf Dich.“

Gespannt auf den nächsten Konkurrenten

Aber das ist der Schlagersänger gewöhnt, schließlich gibt er jährlich dutzende Konzerte in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Publikum habe „gleich mitgeklatscht“, sagt Häberle. Das sei an seinem Nebenberuf als Sänger ohnehin das Schönste: „Wenn man die Leute begeistern kann und sie dich anstrahlen, das ist wie ein Energieschub.“ Auf einen weiteren hofft der 29-Jährige am kommenden Sonntag in der nächsten Show (ARD, 10.03 Uhr). Mit welchem Künstler er es zu tun bekommt, wisse er noch nicht, sagt Häberle. „Ich bin schon gespannt.“ Geht es nach Häberle, dann müssen Nachwuchskünstler untereinander zusammenhalten. „Wir sitzen ja alle in einem Boot.“ Der singende Friseur fiebert seinem zweiten Auftritt jedenfalls schon entgegen. Er ist guter Dinge, dass die Sendung wieder vor allem eines wird: Megaaa-Geil!

