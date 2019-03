16:30 Uhr

Singt Sasha bald in ehemaliger Illertisser Kirche?

Der heute 47-jährige Sänger Sasha feierte Ende der 1990er-Jahre seinen Durchbruch. Später trat er als Dick Brave and the Backbeats auf.

„Projekt Gastraum“ möchte den Sänger in die Vöhlinstadt holen. Die Abstimmung läuft noch wenige Tage.

Von Felicitas Macketanz

Der Musiker Sasha wird vielleicht bald in Illertissen auf der Bühne stehen. Das Lokal „Projekt Gastraum“ ist nämlich einer von insgesamt sieben Bewerbern für ein sogenanntes Radio-7-Gaststuben Konzert. Eingefleischte Musikfans erinnern sich: Schon im vergangenen Jahr kämpfte die Kultkneipe Traube in Bellenberg um den Auftritt eines bekannten Sängers. Und der irische Popstar Rea Garvey stand wenige Tage nach der Internet-Abstimmung tatsächlich auf der Bühne der Traube. Mehr zu der Riesenfete lesen Sie hier: Rea Garvey feiert Riesen-Party in der Traube

Diesmal soll Sasha für Stimmung in der Region sorgen. Und zwar am liebsten im „Gastraum“, wenn es nach Oliver Rieger, dem Inhaber des Lokals geht.

Aber nicht er und sein Team entscheiden – sondern die Fans. Die Abstimmung auf der Internetseite des Ulmer Radiosenders läuft bereits, am Mittwoch, 20. März, ist damit Schluss. Dann werden die Stimmen ausgezählt und die Gaststätte, die die meisten Anhänger finden konnte, darf Sasha auf ihrer Bühne begrüßen.

Sasha in Illertissen: Das Voting läuft

Für Rieger wäre der Auftritt natürlich ein Highlight und auch für Illertissen wäre das eine gute Sache, wie er gegenüber unserer Redaktion sagt. „Sasha ist schon eine Größe. Er hat sich musikalisch toll entwickelt“, so Rieger – der sich im Übrigen schon einmal für die Radio-Konzert-Reihe beworben hatte. Denn 2018 trat neben Rea Garvey in Bellenberg auch Max Giesinger im Rahmen eines Gaststuben-Konzerts auf. Und für Giesingers Auftritt hatte sich „Projekt Gastraum“ in Illertissen zur Wahl aufstellen lassen. Gewonnen hat damals aber ein anderes Lokal, der Sänger gab letztlich in Heubach bei Schwäbisch Gmünd in der Waldschenke seine Lieder zum Besten.

Gaststuben-Konzert: Zweiter Anlauf für „Projekt Gastraum“

Jetzt folgt für Rieger und sein Team also Anlauf Nummer zwei. Seine Frau, Monika Giuliani, hat dafür alle Hebel in Bewegung gesetzt. „Sie ist für das Leben, also die kulturellen Veranstaltungen im Gastraum, zuständig“, erklärt Lokalbetreiber Rieger.

Was diese begabten "The Voice"-Mädchen mit Ulm verbindet, lesen Sie hier: „Voice Kids“: Ein bisschen Ulm singt mit

Ob Sasha, der mit dem Titel „If You Believe“ Ende der 1990er-Jahre deutschlandweit bekannt wurde und später als Dick Brave and the Backbeats auftrat, tatsächlich in der ehemaligen Kirche in Illertissen singen wird, wird sich am 20. März herausstellen. Das Konzert findet dann am Mittwoch, 27. März, statt. Karten dafür gibt es nicht zu kaufen, sie werden ausschließlich von Radio7 verlost.

Internetabstimmung läuft bis 20. März

Laut des Ulmer Sendersist es die dritte Auflage der Gaststuben-Reihe. Insgesamt hatten sich mehr als 1000 Lokale beworben, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gaststätten und Kneipen stammen aus dem gesamten Sendegebiet, sieben wurden nun aus diesen Bewerbern ausgewählt.

Lesen Sie auch: The Boss Hoss geben in Bellenberg ein Privatkonzert für Adrian

Der Landkreis Neu-Ulm ist übrigens gut vertreten: Neben Illertissen steht auch das Neu-Ulmer Wirtshaus zum Silberwald in den Startlöchern. Weitere Lokale sind unter anderem der Landgasthof Kreuz in Bad Waldsee-Mattenhaus und „Zur durschtigä Dupfee“ in Emmingen-Liptingen.

Infos: Details zum Konzert gibt es im Internet unter radio7.de

37 Bilder Rea Garvey begeistert in der Traube in Bellenberg die Fans Bild: Madeleine Schuster

Themen Folgen