vor 52 Min.

Skandinavische Klänge mitten in Dietenheim

Verena Rueß singt in Dietenheimer Sporthalle auf Schwedisch. Wohin die musikalische Reise noch geht.

Von Wilhelm Schmid

Vor stimmungsvoller Altstadtkulisse und vielen Zuhörern hat die Stadtkapelle Dietenheim am zweiten Weihnachtsfeiertag ihr Jahreskonzert in der Sporthalle präsentiert. Zu Beginn zeigten die Nachwuchsmusiker der Juka BaDiWa (Jugendkapelle Balzheim-Dietenheim-Wain) ihr Können. Mit „Power Surge“, „Concerto d’Amore“ und „Celebration and Song“ ließen sich die Jugendlichen von ihrem Dirigenten Daniel Walcher zu anerkennenswerter Leistung führen. Anhaltender Applaus war verdienter Lohn dafür.

„Fanfare and Flourishes“, einen effektvollen Opener, hatte Dirigent Thomas Euler dann an den Anfang des Auftritts der Stadtkapelle gesetzt. Dabei wurde deutlich, dass er es mit seinem Orchester versteht, sowohl die Aktiven zu gehaltvollem Musizieren anzuleiten wie auch das Publikum zu begeistern. „To a New Dawn“ des englischen Top-Komponisten Philip Sparke gab sämtlichen Registern schöne Gelegenheiten, ihr Können aufblitzen zu lassen – und diese wurden auch ebenso gerne wie erfolgreich genutzt. Ein besonderes Highlight folgte: Verena Rueß brachte die schwedische Film-Ballade „Gabriellas Sång“ in Originalsprache zu umjubeltem Vortrag und fand im gesamten Orchester einfühlsame Unterstützung.

Jahreskonzert: Japan ist ebenfalls ein musikalischer Zwischenstopp

Weiter ging die Reise nach Japan, wo James Barnes „Yama Midori“, also die „Grünen Berge“ musikalisch schilderte. Anschließend flogen die Zuhörer mit nach „Virginia“, wo der Komponist Jacob de Haan drei wesentliche Epochen der Geschichte dieses US-Bundesstaates beleuchtete: Kolonisation, Sklaverei und Bürgerkrieg lebten vor dem geistigen Auge des Hörers auf und fanden effektvolle Umsetzung durch das Orchester.

Zum 100. Geburtstag von Leonard Bernstein gab es außerdem die schönsten Melodien aus seinem Welterfolgs-Musical „West Side Story“ zu hören. Abschließend huldigten die Musiker der „Power of Music“ in einer Komposition von Christoph Walter.

