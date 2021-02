12:30 Uhr

So arbeitet der Katastrophenschutz im Landkreis Neu-Ulm in Corona-Zeiten

Plus Seit einem Jahr ist die Aufgabe der Katastrophenschützer im Kreis Neu-Ulm Corona statt Überschwemmungen und Unglücksfällen. Das hat sich verändert.

Früher waren es Überschwemmungen und größere Unglücksfälle, mit denen sich der Katastrophenschutz im Landkreis Neu-Ulm beschäftigt hat. Seit einem Jahr ist die Bekämpfung von Corona das Hauptthema geworden. Die Pandemie hat auch die Arbeitsweise der Führungsgruppe Katastrophenschutz verändert.

Die einzelnen, in die Corona-Bekämpfung eingebundenen Behörden und Stellen arbeiteten dabei Hand in Hand, so Landrat Torsten Freudenberger. "Die Zusammenarbeit klappt gut, die Organisationsstruktur der erweiterten Führungsgruppe Katastrophenschutz hat sich bewährt." Das Lenkungsorgan tagt wöchentlich via Online-Videokonferenz. Vertreten in der Führungsgruppe sind neben dem Landratsamt die niedergelassenen Ärzte, die Kliniken, das Bayerische Rote Kreuz (BRK), das Technische Hilfswerk (THW), die Bundeswehr, die Feuerwehren, die Gemeinden, die Schulen sowie die Polizei.

Kreis Neu-Ulm: Sinkender Inzidenzwert motiviert den Katatstrophenschutz

Besonders motivierend für die Mitglieder der Gruppe und ihre Teams ist, dass die Zahl der Neuinfektionen zuletzt deutlich zurückgegangen ist. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut am 28. November 2020 beim Höchststand von 261,4, so ist sie bis zum 11. Februar 2021 auf 53,1 gefallen.

In den Praxen der niedergelassenen Ärzte und in den Kliniken werde Großes geleistet, heißt es aus dem Landratsamt. Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) sei nach wie vor stark belastet, schafft es aber, die Infektionsketten zeitig nachzuverfolgen. Dies liegt auch daran, dass der Mitarbeiterstab des ÖGD personell beträchtlich aufgestockt worden ist. Nochmalige Entlastung verspricht das digitale Epidemie-Management-System Sormas. Für Ende Februar 2021 hat das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege angekündigt, es - nach einigen Verzögerungen - nun bayernweit einzuführen.

Trotz des erfreulichen Trends könne jedoch keine Entwarnung gegeben werden, vielmehr sei wegen des Auftretens von mutierten Corona-Viren "erhöhte Wachsamkeit geboten", so Landrat Freudenberger.

Impfungen im Landkreis Neu-Ulm: Quote liegt über dem Durchschnitt

Die Impfungen gegen Corona laufen nach Angaben des Landratsamts in den Impfzentren in Weißenhorn und Neu-Ulm im Regelbetrieb. Die Impfkapazitäten könnten problemlos erhöht werden, der Impfstoff sei aber nach wie vor nur begrenzt verfügbar. Bis zum 9. Februar seien im Landkreis Neu-Ulm insgesamt 9056 Erst- und Zweitimpfungen verabreicht worden. "Der Vergleich zeigt, dass wir bei den Impfquoten, das heißt, dem Anteil der Geimpften an der Gesamteinwohnerzahl, besser als der bayerische und der deutsche Durchschnitt liegen", stellt Dr. Peter Czermak, der Ärztliche Leiter der Impfzentren, fest.

In den Kliniken des Landkreises wurde das medizinische Personal, das laut Impfverordnung zur höchsten Prioritätsstufe gehört, mittlerweile vollständig erst- und zweitgeimpft. Auch beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK), Kreisverband Neu-Ulm, sind nunmehr alle hauptamtlichen Mitarbeiter, die zur ersten Stufe gehören, geimpft. In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis haben mittlerweile nahezu alle Bewohner wie auch Pflegekräfte die Erst- und Zweitimpfung erhalten. Der Landrat lobt in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit der Heime mit Nadja Müller, der Pflegeleiterin der eFüGK.

Verteilung der FFP2-Masken ist eine Hauptaufgabe

Eine Schwerpunktaufgabe ist derzeit auch die Ausgabe von sogenannten FFP2- und gleichwertigen Masken an besonders bedürftige gesellschaftliche Gruppen. Dabei helfen die Städte und Gemeinden im Landkreis mit.

Auch das Technische Hilfswerk ist nach wie vor regelmäßig im Corona-Einsatz. Weiterhin eingerichtet ist der wöchentliche Regelfahrbetrieb von Neu-Ulm nach München und zurück. Hinzu kommen zwei bis dreimal in der Woche zusätzliche Transporte. Das THW bringt dabei Impfzubehör, FFP2-Masken und weiteres Schutzmaterial in den Landkreis.

Die Feuerwehren beteiligen sich an der Maskenverteilung und der Materialausgabe. Soldaten der Bundeswehr unterstützen den Öffentlichen Gesundheitsdienst bei der Pandemie-Bekämpfung. Die Polizei wacht über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und öffentlichen Ordnung. Von Ausnahmen abgesehen, verhalte sich die Bevölkerung nach Angaben der Polizei weitgehend diszipliniert, meldet das Landratsamt.

Landrat Thorsten Freudenberger dankte im Rahmen der Sitzung der erweiterten Führungsgruppe Katastrophenschutz in dieser Woche einmal mehr allen beteiligten Organisationen: "Es ist wichtig, dass wir in so schwierigen Zeiten gut und kollegial kooperieren. Klasse, dass dies bei uns im Landkreis so gut klappt!" (AZ)

