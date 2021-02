vor 17 Min.

So funktioniert die Nachbarschaftshilfe in Roggenburg

Das neue Angebot für Senioren in Roggenburg wird gut angenommen. "Wir bekommen immer mehr Anfragen“, berichtet Quartiersmanagerin Sandra Anders-Hochenbleicher über die im Sommer 2020 gestartete Nachbarschaftshilfe der Kommune.

Von Angela Häusler

Das neue Angebot für Senioren in Roggenburg wird gut angenommen. "Wir bekommen immer mehr Anfragen“, berichtet Quartiersmanagerin Sandra Anders-Hochenbleicher über die im Sommer 2020 gestartete Nachbarschaftshilfe der Kommune. Die Initiative hat inzwischen auch einen Namen: "WIR“, das steht für "Wertgeschätzt und unterstützt in Roggenburg“. Ehrenamtlich tätige Bürger gehen dabei örtlichen Senioren zur Hand, wenn es um Hausarbeiten, kleine Reparaturen oder Formalitäten geht.

Im Rahmen der Nachbarschaftshilfe der Gemeinde Roggenburg unterstützt Martin Zwatschek seit Herbst Josefine Müller aus Schießen bei der Gartenarbeit. Bild: Sandra Anders-Hochenbleicher

Derzeit sind es sieben Freiwillige, die sich für gelegentliche Einsätze bei Senioren aus Roggenburg gemeldet haben. Im Rahmen der Nachbarschaftshilfe unterstützen sie Hilfsbedürftige bei verschiedenen Arbeiten in Haus und Garten oder übernehmen Fahrten zum Einkaufen, Arzt oder auch zu Ämtern und Behörden. Geht es nach der Quartiersmanagerin, werden es bald mehr Helfer sein – und auch die Zahl der Interessenten werde sicherlich wachsen, glaubt sie. Der Bedarf sei vorhanden.

Denn die Älteren werden auch in Roggenburg zahlreicher, und nicht alle haben Familie am Ort, die ihnen etwa bei schwereren Arbeiten behilflich sein kann. Unkraut jäten, Fenster putzen, Hilfe am Computer oder die Fahrt zum Einkaufen gehören zu den Tätigkeiten, für die die Ehrenamtler angefragt werden. Prinzip sei dabei immer, dass Helfer und Senior die Arbeiten möglichst gemeinsam ausführen, berichtet Anders-Hochenbleicher. Denn eine Art Dienstleistung soll die Hilfe gerade nicht sein. Aber sie sei geeignet, Älteren, die möglichst lange im Eigenheim bleiben wollen, mehr Sicherheit im Alltag zu geben.

Hervorgegangen ist die kommunal organisierte Nachbarschaftshilfe Anders-Hochenbleicher zufolge aus der freiwilligen Leistung des örtlichen VdK, der seit vielen Jahren Senioren daheim besucht und auch einen Fahrdienst eingerichtet hat. Dort waren immer wieder Fragen nach praktischer Hilfe im Alltag aufgetaucht, die nun im Rahmen des Seniorenkonzepts der Gemeinde organisiert wird.

Denn die Kommune hat bereits 2017 unter dem Motto "Gut alt werden können in Roggenburg“ begonnen, eine Strategie zu entwickeln, die das Leben für Ältere erleichtern soll. Zu den dabei angedachten Ideen gehört möglichst große Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ebenso wie die Förderung geeigneter Wohnformen oder Freizeitbeschäftigungen und regelmäßige Treffs für die ältere Generation.

Roggenburg will auch einen Seniorenberater einsetzen

So sei etwa, solange die Pandemie es zuließ, der Senioren-Mittagstisch samt Abholdienst sehr gut angenommen worden, sagt Anders-Hochenbleicher. Sie ist seit Januar 2020 für die Kommune tätig und kümmert sich um die Umsetzung der angepeilten Ziele im Strategieprozess. Es sei hilfreich, ergänzt sie, dass mittlerweile auch andere Kommunen im Landkreis die Senioren stärker in den Fokus rücken und ihre Seniorenarbeit untereinander vernetzen.

Sandra Anders-Hochenbleicher ist als Quartiersmanagerin in Roggenburg Ansprechpartnerin für die Nachbarschaftshilfe. Bild: Sammlung Anders-Hochenbleicher

Eines der nächsten Ziele in Roggenburg ist es, einen Seniorenratgeber zu kreieren, in dem wichtige Ansprechpartner und Institutionen von Kommune, Kirchen oder aus dem Gesundheitssektor sowie Angebote und Veranstaltungen für Ältere zu finden sind. Auch die Gründung eines Seniorenbeirats könne helfen, die Anliegen der Senioren mehr zu berücksichtigen. Dafür brauche es sechs bis acht Kandidaten, die selbst mitgestalten und mitentscheiden wollen, erzählt die Quartiersmanagerin.

Ideen habe sie noch viele – beispielsweise die Einrichtung einer Radel- oder Wandergruppe, gemeinsame Ausflüge in die Umgebung und Führungen durch Betriebe am Ort. Doch coronabedingt lasse sich das alles vorerst eben nicht verwirklichen. Obwohl die alten Leute gerade jetzt sehr froh über die Zerstreuung wären. "Wenn man viel alleine ist, ist der Tag wahnsinnig lang“, weiß Anders-Hochenbleicher.

Roggenburg: Jüngere Hilfsbedürftige können sich ebenfalls melden

In Sachen Ansprache immerhin kann auch die Nachbarschaftshilfe nutzen – denn damit gibt es für einsame Senioren einen weiteren Ansprechpartner, der oder die etwa immer wieder im Garten oder Haus mithilft. Und im Moment müssen freilich alle die erforderlichen Hygieneregeln einhalten. Die Nachbarschaftshilfe richtet sich übrigens nicht zwingend an Senioren – auch jüngere Hilfsbedürftige können sich melden. Pflegende Angehörige sollen ebenfalls unterstützt werden, wenn auch nicht in der Pflege selbst.

Den Helfern bezahlt die Gemeinde eine Entschädigung, die sich an der Pauschale für Übungsleiter in Vereinen orientiert. Wobei und wie oft geholfen wird, machen Senioren und Helfer miteinander aus, die Vermittlung läuft übers Rathaus. Sowohl freiwillige Helfer als auch Hilfesuchende können sich an die Gemeinde wenden.

Die Kontaktdaten: Telefon 07300/9696-22 oder 9696-18; Mobil: 0173/320 57 85; E-Mail: sandra.hochenbleicher@roggenburg.de

