So geht es auf der Bürgerhaus-Baustelle in Klosterbeuren voran

Plus Mit dem Bürgerhaus wird Klosterbeuren einen neuen Treffpunkt bekommen – da packt die Dorfgemeinschaft gerne selbst mit an. Ein Baustellenbesuch zwischen Farbkübel und Bohrmaschine.

Von Fritz Settele

Es ist Punkt zehn Uhr – Brotzeit ist angesagt. Die haben sich die rund 15 freiwilligen Helfer, die an diesem Vormittag im Einsatz sind, auch redlich verdient. Mit jeder Menge Energie werkeln Mitglieder der Klosterbeurer Vereine an „ihrem“ Dorfgemeinschaftshaus. Wir zeigen Ihnen in einer Bildergalerie den aktuellen Stand der Baustelle.

Viele helfen ehrenamtlich - auch wenn sie nicht aus Klosterbeuren kommen

Maler- und Vergipsarbeiten stehen im Erdgeschoss auf dem Programm, hinzukommt die weitgehende Fertigstellung der Dachisolierung. Die ehrenamtlich getätigten Einsatzstunden summieren sich inzwischen auf knapp 1500. Diese Bilanz zieht Robert Sigg, Kommandant der Feuerwehr und Marktrat. Er ist praktisch die Schnittstelle zwischen Marktgemeinde und Vereinen, teilt die Arbeitseinsätze ein und sorgt dafür, dass das benötigte Material rechtzeitig vor Ort ist. Besonders stolz ist der „Kapo“ darauf, dass sich alle Klosterbeurer Vereine einbringen. Rund 50 Personen stehen auf der Helferliste, „der harte Kern“ umfasst nach seinen Worten 20 bis 25 Personen. Meist laufen die Arbeitseinsätze am Wochenende ab. Doch auch unter der Woche fallen Aufgaben an, die ehrenamtlich übernommen werden.

Sigg freut sich darüber, dass auch Nicht-Klosterbeurer mit anpacken. So sind an diesem Tag beispielsweise Max Nadler und Katharina Sauter, die beide in Babenhausen wohnen, im Dachbereich am Werk. An anderen Tagen helfen nicht zuletzt Freiwillige aus dem Umkreis, die dem Faschingsverein Klosterbeuren angehören, der auch unter dem Namen „Dreckspatza“ bekannt ist. Und die scheuen – wie der Name schon sagt – den Dreck nicht.

Im Erdgeschoss des Bürgerhauses entsteht ein Mehrzweckraum

Das Gros des Helferstamms kommt aber aus den Reihen der Musiker, der Feuerwehr und der Schützen aus Klosterbeuren. Und wenn Mitglieder des Frauenbunds für Speis und Trank sorgen, ist die Freude groß.

Die Dorfgemeinschaft des Babenhauser „Ortsteils Süd“ kann es kaum erwarten, das Bürgerhaus zu nutzen. Im Erdgeschoss beispielsweise entsteht ein großer Mehrzweckraum. Dort sollen etwa die Schützen, auf die dann elektronische Stände warten, eine neue Heimstätte finden. Durch variable Trennwände kann der Raum für verschiedene Anlässe abgetrennt werden. Für die wöchentlichen Handarbeitsabende des Frauenbunds während der Wintersaison, aber auch für deren sonstige Veranstaltungen wird sich somit stets ein passender Rahmen finden. Diana Schedl, Vorsitzende des Feuerwehrvereins, sagt, dass das Dorfgemeinschaftshaus die Arbeit für die Maibaumfeiern enorm erleichtern werde. Die Faschingsfreunde treffen sich derzeit beim „Unteren Wirt“, wobei sich die Frage stellt, wie lange dieser noch offen hat. Und wo dann hin? Ins Dorfgemeinschaftshaus.

In zwei Wochen gehen die letzten Fliesenleger-Arbeiten über die Bühne

Markus Weiß, Vorsitzender der Musikkapelle, freut sich schon auf die neuen Räumlichkeiten im Obergeschoss, nicht zuletzt für den Probenbetrieb. An diesem Tag ist er von den Gipsarbeiten gezeichnet, die er durchführt – mit einer weißen „Maske“, vergleichbar mit derjenigen des „Phantoms der Oper“.

Dass Handwerk nicht allein Männersache ist, beweisen Isabell Graf und Katharina Sauter, die als „Handlanger“ im Dachgeschoss tätig sind. Der derzeit dort eingezogene Boden dient lediglich als Arbeitsbühne und wird später weichen, um den Blick auf den Dachstuhl zu öffnen. Mit Bohrmaschine und Wasserwaage bewaffnet sind an diesem Tag Johannes Bauer, Tobias Egelhofer und Thomas Bauer.

In etwa 14 Tagen dürften die letzten Estrich- und Fliesenleger-Arbeiten über die Bühne gehen. Damit Feuchtigkeit entweichen kann, soll der Außenputz erst im Herbst aufgetragen werden. Verläuft alles nach Plan, so rechnet Architekt Josef Deggendorfer mit einem Abschluss der Arbeiten zum Jahresende – trotz Corona-Verzögerungen.

Der Bürgermeister rechnet mit Baukosten in Höhe von etwa einer Million Euro für das Bürgerhaus

Das wäre auch erforderlich, denn die Rechnungen müssen zwei Jahre nach Baubeginn vorgelegt werden. Das verlangen die Vorschriften des „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums“ (Eler). Zuschüsse aus diesem Topf ermöglichten den Neubau erst.

Bürgermeister Otto Göppel und Planer Josef Deggendorfer gehen derzeit von Baukosten in Höhe von etwas weniger als einer Million Euro aus. Erwartet wird knapp eine halbe Million Euro an Fördergeldern. Damit bewegt sich die Baumaßnahme in der Größenordnung, mit der vor fast genau zwei Jahren gerechnet wurde. Und das, obwohl sich nach dem Abbruch des mehrere Jahrhunderte alten, ehemaligen Schulgebäudes am Standort des künftigen Bürgerhauses bei der „Gründung“ zusätzliche Probleme aufgetan hatten.

Lange Zeit war im Marktrat die Skepsis gegenüber der Baumaßnahme im „Ortsteil Süd“ groß gewesen. Wer nun das Engagement der Klosterbeurer Vereinsmitglieder beobachtet, kann ihnen nur Respekt zollen – was auch Bürgermeister Otto Göppel vor Ort vermittelt. Ob er wohl an diesem Tag die Brotzeit übernimmt?

