03.12.2020

So hat Thorsten Freudenberger die Quarantäne erlebt

Der Landrat hat seine Erkrankung überwunden und ist ins Amt zurückgekehrt. Derweil gibt es 52 neue Fälle

Nach seiner Corona-Erkrankung ist Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) wieder an seinen Arbeitsplatz im Neu-Ulmer Landratsamt zurückgekehrt. Er hat die Quarantäne-Zeit hinter sich gebracht. Wie hat er sie erlebt?

Er sei dankbar, dass er einen leichten Krankheitsverlauf gehabt habe, sagt der CSU-Politiker. „Ich hatte Glück. Es geht mir gut.“ Belastend habe er vor allem die Unsicherheit empfunden, zu wissen, dass sich schwere Verläufe etwa am fünften Tag abzeichnen. „Man erlebt, was die Diagnose bedeutet.“

Für Verharmloser der Pandemie habe er keinerlei Verständnis, sagt der Landrat. Freudenberger hatte nach einer Wanderung Mitte November Symptome bekommen. Zunächst war es nur eine Erkältung. Doch dann wurde es schlimmer, er bekam Fieber. Der Landrat wurde auf eine Covid 19-Infektion getestet. Das Ergebnis war positiv. Seitdem befand er sich in häuslicher Quarantäne, arbeitete aber vom Homeoffice aus weiter.

Er führte viele Telefonate und nahm an Videokonferenzen teil. Weil er es gewöhnt sei, auch daheim zu arbeiten, sei er entsprechend ausgestattet gewesen, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion in seiner Quarantäne-Zeit.

Wo er sich infiziert hat, kann Freudenberger nicht sagen, das lasse sich nicht mehr herausfinden. Mögliche Kontaktpersonen wurden aber vorsorglich in Quarantäne geschickt. Dabei handelte es sich um eine Zahl „im einstelligen Bereich“.

Insgesamt ist die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Neu-Ulm nach wie vor hoch. Wie das Landratsamt mitteilt, lag die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 227,7. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind im Landkreis 2635 bestätigte Fälle gemeldet. Das sind 52 mehr als am Dienstag. Von den bestätigten Corona-Fällen befinden sich aktuell 338 Personen in Quarantäne, 29 Personen sind seit Beginn der Pandemie verstorben.

Von den bestätigten Fällen werden dem Landratsamt zufolge 14 Personen in einer Klinik im Landkreis Neu-Ulm betreut, eine Person davon befand sich am Mittwoch im Intensivbereich.

Wie jeden Mittwoch hat das Neu-Ulmer Landratsamt nun auch wieder eine Tabelle mit den Fallzahlen in den einzelnen Kommunen veröffentlicht. Die Gemeinde Osterberg bleibt ein weißer Fleck auf der Corona-Landkarte: Dort wurden nach wie vor keine Infektionen gemeldet. Klarer Spitzenreiter bei der Anzahl der bislang gemeldeten Fälle ist die Kreisstadt Neu-Ulm mit einem Wert von 984. (köd, hip, jsn)

Themen folgen