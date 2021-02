vor 29 Min.

So investiert der Kreis Unterallgäu in die Digitalisierung seiner Schulen

Plus Rund 4,5 Millionen Euro gibt der Landkreis Unterallgäu für Tafeln, Tablets und Technik aus. Derweil berichten Babenhauser Markträte, wie der Web-Unterricht läuft.

Von Sabrina Karrer

Der Landkreis Unterallgäu investiert in die digitale Ausstattung seiner Schulen: Um sie mit Tablets, interaktiven Tafeln und leistungsfähigen Internetanschlüssen zu versorgen, wurden und werden laut einer Mitteilung des Landratsamts insgesamt 4,5 Millionen Euro ausgegeben. Auch im Babenhauser Schulzentrum zahlen sich die Investitionen aus, lautete der Tenor in einer Sitzung des dortigen Marktrats. Wie ist die Lage? Und was ist geplant?

Wie soll Digitalunterricht aussehen? In dieser Notbetreuung einer Grundschule kommen neue Ipads zum Einsatz. Bild: Grundschule Steppach (Symbolfoto)

Bürgermeister Otto Göppel ( CSU) sagte: "Die Hardware ist da, aber sie muss auch zum Laufen gebracht werden. Das kostet viel Arbeit und Manpower." Die Lehrer seien sehr engagiert, lobte er. Es sei dennoch wichtig, dass die Schulen Unterstützung in der Systembetreuung bekommen.

Fahrt aufgenommen habe die Digitalisierung vor drei Jahren, berichtete der stellvertretende Kämmerer Jonas Pospischil jüngst im Schul-, Kultur- und Sportausschuss des Unterallgäuer Kreistags. Ab 2018 seien - bereits ohne Förderprogramme - insgesamt 2,77 Millionen Euro für Ausstattung, Unterhalt und Betrieb der EDV an den Landkreisschulen ausgegeben worden. „Der Schwerpunkt lag hierbei auf den Berufsschulen und der Technikerschule“, erläuterte Pospischil. Zu den Kreis-Schulen gehören auch die Berufsschule Mindelheim mit ihren Außenstellen inklusive Schülerheim, die Technikerschule, das Sozialpädagogische Förderzentrum in Mindelheim und die Landwirtschaftsschulen in Mindelheim und Memmingen.

Schub für die Digitalisierung der Schulen durch Förderprogramme

Ab 2018 hat der Kreis laut Landratsamt verschiedene Förderprogramme in Anspruch genommen. Die Fördersumme belaufe sich insgesamt auf 1,36 Millionen Euro für die Ausstattung und auf 137.000 Euro für die Einrichtung schneller Glaserfaser-Internetanschlüsse. So wurden etwa interaktive Tafeln gekauft, Fachunterrichtsräume technisch aufgerüstet und mobile Endgeräte wie Tablets und Notebooks angeschafft. Letztere wurden besorgt, um sie bedürftigen Schülern als Leihgeräte während der coronabedingten Schulschließungen zur Verfügung zu stellen. Glasfaseranschlüsse erhielten im vergangenen Jahr die Berufsschule und Technikerschule in Mindelheim, das Berufliche Schulzentrum Bad Wörishofen und die Mindelheimer Landwirtschaftsschule. Die Arbeiten am Anschluss des Sonderpädagogischen Förderzentrums wurden der Kämmerei zufolge Ende 2020 begonnen. Bald sollen auch Berufsschule und Landwirtschaftsschule in Memmingen einen leistungsfähigen Glaserfaseranschluss erhalten.

Laut Pospischil sind die Fördersummen noch nicht ausgeschöpft. Noch nicht in Anspruch genommen wurden demnach rund 940.000 Euro aus dem „Digitalpakt Schule“. Rund 380.000 Euro davon seien zweckgebunden und müssten für die technische Ausstattung sogenannter integrierter Fachunterrichtsräume verwendet werden. Der restliche Betrag solle vorrangig zum Ausbau des Internets der Schulen und zur weiteren Ausstattung der Klassenräume dienen. Beim „Digitalpakt“ lässt sich das Landratsamt von einem externen Berater begleiten. Der Schul-, Kultur- und Sportausschuss ermächtigte die Verwaltung zur Vergabe von Aufträgen bis zur maximalen Förderhöhe.

Babenhauser Markträte loben Engagement der Schulen in der Corona-Zeit

Unabhängig von der Digitalisierung gibt der Landkreis 2021 laut Kämmerer Sebastian Seefried alles in allem 32,36 Millionen Euro für seine Schulen aus. Dabei handele es sich auch um Ausgaben für die Bildungseinrichtungen, an denen der Kreis über Zweckverbände beteiligt ist - darunter die Realschule in Babenhausen. Auch heuer müssen Seefried zufolge die Sanierungsarbeiten der vergangenen Jahre abbezahlt und Lehrpersonalkosten gestemmt werden. Außerdem investiere der Kreis zum Beispiel 250.000 Euro in die Errichtung einer Fachakademie für Sozialpädagogik an der Berufsschule Memmingen. Der Ausschuss empfahl dem Kreistag, den Haushaltsansatz wie vorgeschlagen anzunehmen.

Und wie läuft der digitale Unterricht vor Ort? In der Sitzung des Babenhauser Marktrats berichtete Michael Sell (CSU), dass die Eltern der Grundschüler zufrieden damit seien, wie die Schule die aktuell schwierige Situation meistert. Fraktionskollegin Sonja Henle sprach als Elternbeiratsvorsitzende der Realschule: Die Negativpresse über die Lernplattform Mebis könne sie nicht nachvollziehen, der Distanzunterricht funktioniere "vorzüglich". Nichtsdestotrotz, so Dritter Bürgermeister Christian Pfeifer (CSU), handele es sich um Notlösungen - und so hofft nicht nur er auf eine baldige Rückkehr zum Regelbetrieb. "Die Kinder brauchen Sozialkontakte", sagte er. (mit AZ)

