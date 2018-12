05.12.2018

So klingt der Advent in Schwaben

Viele Musikanten und Sänger kamen in der Pfarrkirche St. Andreas zusammen, um das Publikum in den Advent zu begleiten.

Stattliche Zahl an Musikern tritt in der Babenhauser Kirche auf

Während draußen milde Temperaturen, Regen und Wind nicht an den Beginn der Adventszeit denken ließen, herrschte am Sonntag in der Babenhauser Pfarrkirche St. Andreas eine besinnliche, vorweihnachtliche Stimmung. Unter dem Leitgedanken „Advent in Schwaben“ hatten die „Günztaler Notenträtzer“ unter Leitung von Anneliese Göppel eine stattliche Zahl von Sängern und Musiker für ein gemeinsames Programm gewinnen können.

Mit ihren frischen Stimmen eroberten die „Obenhauser Notenhüpfer“ die Herzen der zahlreichen Besucher. Während die Familienmusik Vogg aus Reichau das Gotteshaus mit Bläserklängen erfüllte, versprühte die „Zeller Saitenmusik“ zarte Töne.

Als größte Gruppen bewiesen die Chorgemeinschaft Boos und der Männergesangsverein Unterroth, wie harmonisch viele Stimmen zusammen klingen können. Mit ihren Akkordeons, manchmal gespickt mit einem Violinen-Solo, steuerten die „Günztaler Notenträtzer“ weitere Klangfarben bei. Zum Abschluss der Konzertstunde, deren Spendenerlös dem Bunten Kreis Augsburg und dem Nigeria-Projekt von Pater Jude zu Gute kommt, las Anneliese Göppel eine schwäbische Weihnachtsgeschichte vor. (clb)

