So kommen Sie sicher durch die Silvesternacht

Die Feuerwehr gibt Tipps für einen gelungenen Jahreswechsel ohne Verletzungen und Beschädigungen. Ein Überblick.

Von Wilhelm Schmid

Alle Jahre wieder kracht und blitzt es in der Silvesternacht – und deshalb gehört diese zu den Einsatzintensivsten für die Feuerwehren in der Region. Den Löschkräften in Illertissen etwa dürfte die Nacht vor zwei Jahren noch gut in Erinnerung sein: An diesem Abend missglückte zunächst ein Tischfeuerwerk, später rückten die Ehrenamtlichen zu einem Wohnungsbrand an der Auer Straße und wenige Stunden später zu einem Balkonbrand in Dietenheim aus.

Damit sich solche Einsätze nicht wiederholen, geben die Feuerwehren alljährlich Ratschläge heraus. So warnt der Landesfeuerwehrverband Bayern in einem Faltblatt vor einer ganzen Reihe von Gefahren: So gilt es bereits vor der Knallerei, Fenster, Balkontüren und Dachfenster zu schließen, damit keine fehlgeleiteten Raketen ins Haus eindringen können – was übrigens vor wenigen Jahren in Vöhringen zu einem ausgedehnten Brand führte.

Mülltonnen vor der Silvesternacht beiseite räumen

Mülltonnen, besonders solche für Altpapier, sollten vor der Silvesternacht so beiseite geräumt werden, dass sie nicht mutwillig in Brand geschossen werden können, raten die Feuerwehren. Stehen diese nahe an einem Haus oder in einem Carport, könne das Feuer von dort leicht auf das Gebäude übergreifen. Auch Balkone können in Brand geschossen werden, wie das Beispiel in Dietenheim vor zwei Jahren zeigte.

Tiere sollten, soweit möglich, schallgeschützt untergebracht werden, denn sie sind oft sehr schreckhaft und leiden unter dem Krach. Grundsätzlich seien auch alle Sicherheitshinweise zu beachten, die auf den Verpackungen aufgedruckt sind. Das „BAM“-Prüfzeichen stellt sicher, dass es sich um zugelassene Feuerwerkskörper und nicht um illegale Importe handelt. Böller und Raketen benötigen zuvor einen sicheren Startplatz, damit sie nicht unkontrolliert waagerecht durch die Gegend rasen. Die Feuerwerkskörper dürfen zudem nicht gebündelt werden, teilt die Feuerwehr mit.

Nicht zündende Knaller mit Wasser übergießen

Ein wichtiger Hinweis: Zündet ein Knaller nicht, soll er liegen gelassen und mit Wasser übergossen werden, damit keine Gefahr mehr von ihm ausgeht, so die Einsatzkräfte. Sollte trotz aller Vorsicht etwas schief gehen: Sofort die Feuerwehr mit der Notrufnummer 112 alarmieren. Alleine im Landkreis Neu-Ulm stehen rund 3000 Aktive in der Silvesternacht bereit, um größtenteils ehrenamtlich zu helfen.

