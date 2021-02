vor 35 Min.

So läuft die Arbeit der Polizei nach den Schüssen in Bergenstetten

Plus Der 77-Jährige, der nach Schüssen auf seinen Nachbarn vorläufig festgenommen wurde, ist jetzt in einer Klinik. Die Ermittlungen in Bergenstetten laufen weiter.

Von Rebekka Jakob

Einen Tag nach den Schüssen auf einen 65 Jahre alten Mann in Bergenstetten (Kreis Neu-Ulm) ist der Tatverdächtige in eine Klinik gebracht worden. Auf dem Anwesen in dem Altenstadter Ortsteil sucht die Kripo unterdessen weiter nach Spuren.

Auf einem Hof war am Montagnachmittag ein offenbar schon länger währender Streit zwischen Nachbarn eskaliert. Der 65-Jährige wurde im Lauf der Auseinandersetzung von zwei Schüssen in Oberkörper und Bein getroffen. Er hatte selbst den Notruf abgesetzt, während der Schütze mit dem Auto flüchtete. Die Polizei hatte den mutmaßlichen Täter wenige Kilometer vom Tatort entfernt angehalten, im Auto des 77-Jährigen wurde ein Revolver gefunden.

Schüsse in Bergenstetten: Verdächtiger wurde in Klinik gebracht

Der tatverdächtige 77-Jährige sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen am Dienstagnachmittag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt worden, berichtete das Polizeipräsidium Schwaben-Süd/West in Kempten am Nachmittag. Diese erließ wegen des Verdachts des versuchten Totschlags einen Unterbringungsbefehl gegen den Mann, der daraufhin in eine Klinik gebracht wurde.

So geht es dem Mann, der in Bergenstetten angeschossen wurde

Bereits nach der Tat war der 65 Jahre alte Mann, auf den zweimal geschossen worden war, ins Klinikum Memmingen gebracht worden. Der Gesundheitszustand des 65-Jährigen ist nach Angaben der Polizei unverändert. Er ist schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Bei einem Streit unter Nachbarn ist am Montagmittag ein Mann schwer verletzt worden. Auf dem Hof eines Anwesens in Altenstadt-Bergenstetten (Landkreis Neu-Ulm) kam es zu einer Schussabgabe.

Derweil konzentrieren sich die Ermittlungen der Kripo Neu-Ulm auf die Hintergründe der Tat. Bereits am Montag war von einem seit längerer Zeit dauernden Nachbarschaftsstreit die Rede gewesen. Die Ermittler durchsuchten am Dienstag Fahrzeug und Anwesen des Tatverdächtigen, die Durchsuchungen werden am Mittwoch fortgesetzt. Zwischenzeitlich ist bekannt, dass der Tatverdächtige keine erforderliche Erlaubnis für die Tatwaffe besaß, so die Polizei. Woher er die Waffe hatte, ist derzeit noch unklar. Auch zu den weiteren Details der Tat dauern die Ermittlungen der Polizei zufolge noch an.

