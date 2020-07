vor 48 Min.

So läuft die Sanierung des Bahnhofes in Altenstadt ab

Plus Zunächst soll das stark beschädigte Dach repariert werden. Weiter ist eine umfangreiche Gebäudesanierung in Planung.

Von Armin Schmid

Im Vorgriff auf eine umfangreichere Gebäudesanierung will der Altenstadter Marktgemeinderat den Dachbereich des Bahnhofgebäudes samt Nebengebäude sanieren. Bürgermeister Wolfgang Höß berichtete, dass Schäden vorhanden sind, die keinen Aufschub mehr dulden.

Das Oberdach des Gebäudes ist stark beschädigt

Das Dach am Bahnhofsgebäude sei in die Jahre gekommen und in einem sehr schlechten Zustand. Das liegt nicht nur am Alter des Daches, sondern auch am Bedachungsmaterial, das damals verwendet worden ist. Als Oberdach wurde laut Bürgermeister aus unerklärlichen Gründen Bitumenwellpappe verbaut. Stürme hätten in letzter Zeit die ausgetrocknete und harte Bitumenwellpappe stark beschädigt. Das Gute an der Dachausführung des Bahnhofsgebäudes sei das Unterdach, das vor Wassereintritt schützt.

Momentan sei es noch dicht. Jedoch bestehe dringender Handlungsbedarf, bevor weitere Schäden im und am Gebäude entstehen. Eine jetzige Dachsanierung steht laut Höß nicht im Widerspruch zu einer eventuellen späteren Gesamtrenovierung.

Der Dachstuhl des Bahnhofs ist in gutem Zustand

Der Dachstuhl, der in einem guten Zustand ist, werde keine Wärmedämmung erhalten. Bei einer Gesamtrenovierung würde dann die oberste Geschossdecke gedämmt. Der Dachboden ist für einen späteren Ausbau aufgrund der niedrigen Höhenverhältnisse nicht geeignet. Die Dachflächen des Hauptdaches umfassen circa 175 Quadratmeter. Auf dem Nebengebäude mit Vordach am Bahnsteig müssen circa 170 Quadratmeter saniert werden. Der Marktgemeinderat befürwortete die Dachsanierung einstimmig. Die Finanzmittel sollen in den Haushalt 2021 eingestellt werden.

