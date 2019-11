vor 56 Min.

So schön ist der Weihnachtsmarkt in Illertissen

Bei Nieselregen hat am Freitag der Weihnachtsmarkt in Illertissen begonnen. Davon ließen sich die Besucher nicht die Laune vermiesen. Hier gibt´s ein Video.

Bei Regen und umrahmt von den Klängen der Rottumtaler Alphornbläser hat Bürgermeister Jürgen Eisen am frühen Freitagabend den Illertisser Weihnachtsmarkt eröffnet. An den Ständen, die den Markt laut Eisen erst ausmachen, werden wieder vielerlei Dinge angeboten.

Ob Kunsthandwerk, Eingemachtes, warme Socken oder Tassen voll dampfendem Glühwein. Der Bürgermeister bedankte sich bei den Händlern, Vereinen und den heimischen Musikkapellen, die „kleine Weihnachtskonzerte“ zwischen Rathaus und Schranne spielen.

15 Bilder Der Auftakt des Illertisser Weihnachtsmarktes in Bildern Bild: Alexander Kaya

Der Markt hat nun an den zwei ersten Adventswochenenden geöffnet (Freitag von 16 bis 20.30 Uhr; Samstag von 15 bis 20.30 Uhr; Sonntag von 11 bis 20.30 Uhr). Am zweiten Adventssonntag (ab 16.30 Uhr) stattet der Heilige Nikolaus den Kindern einen Besuch am Rathaus ab. Davor ist das Puppentheater Schlabbergosch mit dem Stück „Kasperl und der kleine Engel“ zu Gast in der Schranne.

