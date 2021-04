So soll der Kellmünzer Friedhof schöner werden

Plus Kellmünz diskutiert über die Neugestaltung des Friedhofs. Und es gibt eine Lösung: Das ist jetzt dort geplant.

Der Kellmünzer Friedhof soll im Innenbereich schöner werden. Das hat sich der Marktgemeinderat zum Ziel gesetzt. In der jüngsten Sitzung wurden deshalb Vorschläge beraten, wie die künftige Gestaltung aussehen könnte.

Bürgermeister Michael Obst machte deutlich, dass Umgestaltungen aufgrund der Lage und Anordnung der bestehenden Grabstätten nur über einen längeren Zeitraum und in Abschnitten möglich seien. Teilweise sollen die Wege gepflastert werden, ein Teil der Wege durch die Grabreihen soll in wassergebundener Decke (Schotterkies) ausgeführt werden.

Friedhof in Kellmünz: Das hat die Gemeinde vor

Gemeinderat Christian Anders sprach sich dafür aus, konzeptionelle Vorgaben zusammenzustellen. Norbert Zucktriegel betonte, dass ausreichend Wasserentnahmestellen vorgesehen werden müssten. Mindestens drei müssten es aus seiner Sicht sein. Christian Saueressig meinte, dass man auf Pflasterungen verzichten und alle Wege mit Schotterkies ausstatten könnte. Dem widersprach Monika Kling: Bei Beerdigungen werde der Hauptweg zur Aussegnungshalle intensiv genutzt. Eine Pflasterung in diesem Bereich sei also sinnvoll. Auch Bürgermeister Obst fügte an, dass der Hauptweg durch eine wertige Pflasterung auch würdevoller aussehen würde.

Teresa Bürzle fand, dass man mehr Sitzgelegenheiten schaffen sollte und mehr strukturiere Aufbewahrungsflächen für Müll oder Transportwagen. Zudem sei auf der Westseite mehr Eingrünung wünschenswert. Michael Obst erläuterte, dass es bei der Planung zunächst um die Tiefbaumaßnahmen gehe. Die Eingrünung werde zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Urnengräber werden in Kellmünz immer mehr nachgefragt

Manfred Funke sprach sich dafür aus, unterschiedliche Grabformen zu berücksichtigen. Neben Urnenstelen werde es auch Bedarf für Urnengräber gegeben. Der Bürgermeister informierte das Gremium darüber, dass der Anteil der Urnenbestattungen mittlerweile auf 75 Prozent angestiegen sei. Urnenstelen sollen parallel zum Kastanienweg eingezeichnet werden. Urnenerdgräber werden gegenüber vom Kastanienweg in die Planung aufgenommen.

Über eine Lagerfläche für den Bauhof wurde ebenso diskutiert wie über die Einbringung von Leerrohren für eine Stromversorgung oder für eine Beleuchtung. Das Gremium hat der Planung für die Innenerschließung in der vorliegenden Form einstimmig zugestimmt.

