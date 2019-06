vor 22 Min.

So soll mehr Platz für Vöhringer Kinder geschaffen werden

Die Wartelisten für Betreuungsplätze sind lang. Wie sich das nun ändern könnte.

In Vöhringen soll mehr Platz für Kindergartenkinder geschaffen werden. Denn die Stadt ist längst an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt, was Betreuungsplätze für die Kleinen angeht. Die Kindergärten sind voll ausgebucht, die Wartelisten lang. 32 Kindern konnte für September 2019 kein Platz zugeteilt werden – wovon 16 einen zwingenden Bedarf gehabt hätten. Das geht aus den aktuellen Zahlen vor, die in der Sitzung des Vöhringer Hauptausschusses vorgelegt wurden.

Der Kindergarten Nord ist beispielsweise für 75 Buben und Mädchen ausgelegt. Zum neuen Kindergartenjahr 2019/20 werden es 78 belegte Plätze sein – die Integrativplätze miteingerechnet, deren Bedarf ebenfalls stark steige. Ebenso ist der Kindergarten St. Martin für 75 Plätze ausgerichtet. Voraussichtlich werden zum neuen Kindergartenjahr aber 80 Plätze belegt sein.

Auch ein Waldkindergarten ist geplant

Um nun diesen Bedarf an Betreuungsplätzen nachzukommen, handelt die Stadt: Wie berichtet soll eine neue Großtagespflege im Knaur-Haus eine Alternative zu einem herkömmlichen Kindergarten sein. Geplant ist, die Großtagespflege im September in Betrieb zu nehmen. Der Start ist mit acht Kindern vorgesehen, bis zu zehn Kinder könnten maximal in der Einrichtung betreut werden. Zwei Tagesmütter seien bereits gefunden worden.

Doch damit ist das Problem noch nicht gelöst. Deswegen soll auch ein Wald- und Naturkindergarten Abhilfe schaffen und Platz für bis zu 15 Kinder bieten. Als möglicher Standort für einen solchen Kindergarten im Freien kommt laut Stadtverwaltung der Waldbereich an der Illerberger Grundschule infrage. Angedacht ist für diesen Waldkindergarten noch eine Art Caravan oder ein Tiny Home, in dem Kinder und Erzieher untergebracht werden können. Diese Unterkunft ist aber lediglich als mobiler „Schutzwagen“ geplant, der autark stehen kann.

Betreuungsplätze: Kapazitäten sind ausgereizt

Vorgesehen ist zudem ein komplett neuer Kindergarten für zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen an der Falkenstraße. Der Vorteil dieses Grundstücks sei die Nähe zur Mensa in der Grundschule Vöhringen Nord und dem dort geplanten neuen Schulsportplatz. Wann die angedachte Einrichtung bezugsfertig sein könnte ist aber noch unklar. Parallel dazu soll der Kindergarten Nord saniert – und somit weiter genutzt werden können. Ursprünglich war geplant gewesen, den Kindergarten zu schließen und einen großen mit rund sieben Gruppen zu bauen. Von diesen Plänen rückten die Stadträte ab. Der Trend gehe zu kleineren Einrichtungen, sagte Bürgermeister Karl Janson. Bei großen Kitas werde das „Handeling“ schwieriger. Für Kinder stünde voraussichtlich ab September auch noch ein Container, der sich jetzt an der Kita Rappelkiste befindet, zur Verfügung, der weitere Betreuungsplätze bietet. Denn dann sei der Anbau an die Rappelkiste fertig und der Container könne anderweitig genutzt werden.

Mit den Familien, die dringend einen Kita-Platz benötigen, werde in Gesprächen eine Lösung gesucht und beispielsweise auf die Großtagespflege aufmerksam gemacht, hieß es in der Sitzung.

