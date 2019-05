vor 60 Min.

So tanzt die Region in den Mai

Bäume, Bier und Blasmusik: Vielerorts wurden zum Beginn des Wonnemonats Feste gefeiert. Wir waren heuer in Illertissen, Kellmünz und Babenhausen dabei

Von Regina Langhans und Zita Schmid

In Illertissen wie in der ganzen Region haben traditionsbewusste Bürger mit Musik, Tanz und viel Engagement den Auftakt in den Wonnemonat Mai gefeiert. So konnten dieses Jahr in der Bienenstadt verkleidete Honigsammler aus dem städtischen Kindergarten Regenbogenland dem meterhohen geschmückten Baum beim Illertisser Rathaus beinahe die Schau stehlen.

Etliche Hundert Besucher waren gekommen, um erst vor und dann in der Historischen Schranne den Mai zu begrüßen. Den Auftakt machten 16 „Bienenkinder“, die für ihre Aufführung eine künstliche Honigsammlerin mitgebracht hatten. Angeleitet von Erzieherin Stefanie Liening zeigten sie bei ihrem Tanz, wie wichtig Bienen sind. Anschließend bot die Stadtkapelle unter der Leitung von Wolfgang Gira so ansprechende wie aufheizende Musik – da blieben die Besucher gerne noch im Freien, obwohl es später kühl wurde. Bürgermeister Jürgen Eisen zeigte sich in seiner Ansprache froh darüber, dass das Wetter gehalten hat. Er sei im Zweifel darüber gewesen, ob die Veranstaltung abgesagt werden müsse.

Maifeiern haben in Illertissen kurze Tradition

Maibaumfeiern in Illertissen seien im Gegensatz zu dem gelebten Brauchtum umliegender Dörfer vergleichsweise jung, sagt Rudi Böhm von der Stadtkapelle. Als Urgestein unter den Musikern liegt er mit seiner Einschätzung wohl nicht falsch, wenn er die Anfänge auf die 1980er-Jahre datiert. Die Stadtkapelle habe die Maibäume in Illertissen von Beginn an musikalisch begleitet. Erst auf dem Schrannenplatz, dann auf dem Marktplatz und nun wieder vor der Schranne. Seit 2014 setzt sich das Feiern in dem umgebauten Getreidespeicher beim „Tanz in den Mai“ fort. Zu den Klängen der „Maybacher“ wurde ausgiebig getanzt, dabei waren auch die 14-jährigen Freundinnen Tabea Kolb und Lena Becker, die wie viele andere im Dirndl gekommen waren.

Bei der Maibaumfeier am Dienstagabend in Kellmünz kam nach einem verregneten Tag doch noch die Sonne hervor. „Mit dem Maibaumaufstellen soll ja auch der Winter endgültig verabschiedet werden“, sagte Bürgermeister Michael Obst, der zur Maibaumfeier am Marktplatz viele Besucher begrüßte. Er hatte Dankesworte mitgebracht – sie galten vor allem der örtlichen Feuerwehr, die erneut den Maibaum geschmückt und aufgestellt hatte. Viele andere waren ebenfalls dabei: Der Musikverein, der Kindergarten, die Schulkinder und die Hip-Hop-Gruppe aus Dettingen-Kirchberg-Kellmünz gestalteten das Programm der Feier mit flotten Tänzen, einem „Handwerkerspiel“ und mit Musik.

Flotte Tanzeinlage vor dem Rathaus

Mit einer flotten Tanzeinlage vor dem Rathaus zogen die in Trachten gekleideten Mädchen und Buben der Kindergärten in Babenhausen viele Blicke auf sich. Das muntere Lied „Wenn die Mama mit dem Papa auf das Maifest geht“, regte zum Mitsingen an.

Eröffnet wurde die Maibaumfeier mit lautstarken Schüssen der Böllerschützen sowie flotten Klängen der Musikkapelle Babenhausen und mit Grußworten von Bürgermeister Otto Göppel.

