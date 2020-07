vor 22 Min.

So viel Geld bekommen Vereine in diesem Jahr

Der Freistaat hat die Zuschüsse verdoppelt. Der Kreis Neu-Ulm und viele Kommunen legen noch etwas drauf

Der Landkreis Neu-Ulm unterstützt seine Sport- und Schützenvereine kraftvoll. „Mit unserem Fördervolumen liegen wir in Bayern an der Spitze“, sagt Landrat Thorsten Freudenberger. Das Landratsamt reicht nicht nur die Vereinspauschalen des Freistaats an die Vereine weiter, sondern gewährt auf Beschluss des Kreistags seit vielen Jahren auch noch sogenannte freiwillige Leistungen.

Der Zuschuss des Freistaats Bayern für die 92 Sport- und Schützenvereine im Landkreis Neu-Ulm beläuft sich in diesem Jahr auf insgesamt rund 583700 Euro. 2019 waren es 285600 Euro. Die Staatsregierung hat die Vereinspauschale heuer wegen der Corona-Krise verdoppelt: 58 Cent statt 29 Cent pro Mitgliedereinheit (Quote nach Zahlen der Mitglieder, Jugendlichen und Übungsleiterlizenzen).

Wie seit vielen Jahren der Fall, kommen für die Vereine freiwillige Leistungen des Landkreises dazu. Der Kreistag bewilligte dafür etwa 161000 Euro. Das ist die gleiche Summe wie im Vorjahr. „Nur wenige Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern gewähren überhaupt eigene Vereinspauschalmittel als freiwillige Leistung“, betont Heiko Schleifer, Leiter des Fachbereichs Schule, Kindergarten, Sport und Kultur im Landratsamt Neu-Ulm.

Landrat Thorsten Freudenberger zufolge sind diese Ausgaben nicht nur monetär von großem Wert: „Unsere Sport- und Schützenvereine sind unersetzliche Lern- und Erfahrungsorte für gemeinschaftliches Leben, Gesundheit, Fitness, Integration und fairen, menschlichen Umgang untereinander.“ Besonders hebt der Kreischef auch die wichtige Arbeit für Kinder und Jugendliche hervor, die in vielen Vereinen geleistet wird. „Jeder Cent, mit dem wir die Vereine unterstützen, ist bestens angelegt – gerade heuer, im Jahr der Corona-Krise, in dem viele Vereine hohe Einnahmeausfälle zu beklagen haben.“

Zusätzlich gibt es im Landkreis Neu-Ulm derzeit die Corona-Soforthilfe für die Vereine, für die der Landkreis rund 175000 Euro (ein Euro pro Einwohner) zur Verfügung gestellt hat. Viele Kommunen stocken noch um einen Euro pro Einwohner auf, um den Vereinen zu helfen, die besonders hohe Ausfälle haben oder gar in ihrer Existenz bedroht sind.

Diese Hilfe steht über die Zielgruppe der Sport- und Schützenvereine hinaus, die mit der Vereinspauschale gefördert werden, allen Vereinen zur Verfügung. Freistaat, Landkreis und die Kommunen wollen in diesen schwierigen Zeiten zeigen, dass sie zu ihren Vereinen stehen. (az)

