vor 37 Min.

So werden alte Heizgeräte korrekt entsorgt

Nachtspeicheröfen enthalten Giftstoffe

Für die Entsorgung von Nachtspeicher-Heizgeräten im Landkreis Neu-Ulm gibt es von Dezember an neue Regelungen. Darüber informiert der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) in einer Pressemitteilung. Demnach enthalten Nachtspeicher-Heizgeräte gesundheitsgefährdende Giftstoffe in der Dämmung und in den Speichersteinen. Bei älteren Modellen ist es krebserregendes Asbest, bei den neueren polychlorierte Biphenyle (PCB) im Regler und Chrom-6-Verbindungen in den Speichersteinen, beides ebenfalls krebserzeugend.

Diese Speichersteine dürfen deshalb weder ins Bauschuttrecycling noch auf eine Deponie. Und sie sollten auf gar keinen Fall für Feuerstellen im Garten verwenden werden, wie der AWB mitteilt. Aufgrund dieser Giftstoffe sollten die Geräte nur von einer Fachfirma, die einen entsprechenden Sachkunde-nachweis besitzt, demontiert und entsorgt werden.

Wer seinen Nachtspeicherofen trotz der vorhandenen Gefahren doch selbst entsorgen möchte, muss zuvor alle Lüftungs- und Geräteschlitze, Kanten und Öffnungen mit einem stabilen Gewebeklebeband abkleben. Der Ofen dürfe auf keinen Fall auseinandergebaut werden, da sich die gesundheitsschädlichen Stäube bei der Demontage in der Wohnung verteilen, schreibt der Abfallwirtschaftsbetrieb.

Die kostenlose Abgabe von Nachtspeicher-Heizgeräten ist ab 1. Dezember an der E-Schrott-Sammelstelle der Firma Knittel in Vöhringen nur möglich, wenn folgende Annahmevoraussetzungen eingehalten werden: Die Geräte müssen im Landkreis Neu-Ulm anfallen (Personalausweis ist vorzulegen) und zwar in haushaltsüblichen Mengen. Sie müssen unzerlegt sein, alle Öffnungen müssen staubdicht abgeklebt beziehungsweise verpackt werden. Wenn möglich, sollten die Öfen auf einer Palette angeliefert werden.

Kosten in Höhe von 50 Euro pro Gerät entstehen, wenn nur Kernsteine angeliefert werden, Öfen zerlegt oder teilweise zerlegt sind und nicht vollständig oder mangelhaft verpackt sind. (az)

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm mit Sitz in Weißenhorn ist telefonisch erreichbar unter 07309/878-0 oder per E-Mail an info@awb-neu-ulm.de. Die Firma Knittel GmbH Städtereinigung, Adalbert-Stifter-Straße 28 in Vöhringen, hat die Telefonnummer 07306/9616-0. Die E-Mail-Adresse lautet: info@knittel-entsorgung.de.

