So wirkt sich der Lockdown auf das Vhs-Programm aus

Plus Die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm startete vorbereitet in das neue Halbjahr – bis zum Teil-Lockdown. Jetzt muss ein Großteil des Programms pausieren.

Von Anna Katharina Schmid

Die Onlinekurse für Italienisch und Französisch laufen gut. Ein bisschen Unmut habe es von den Teilnehmern gegeben, sagt die Leiterin der Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm (Vhs) Carolin Gehring. Die Aussprache sei am Computer schwieriger zu verstehen und zu korrigieren. Doch Beschwerden erreichen das Team der Vhs von keiner Seite, obwohl 167 Kurse im November pausieren müssen. „Die Teilnehmer haben für die Vorgaben volles Verständnis“, sagt die Leiterin der Vhs.

Die meisten Sprachkurse sind von den Auswirkungen des Teil-Lockdowns nicht betroffen: Sie waren bereits im Voraus als reine E-Learning-Angebote geplant. Die Teilnehmer können die Lektionen am Computer absolvieren. Auch die Sprachangebote vor Ort finden statt. Gehring sagt dazu: „Alle Kurse, die unter Erwachsenenbildung fallen, dürfen weiterlaufen.“ Dazu gehören Angebote aus dem Bereich Gesellschaft, Sprachen, Kultur und berufliche Bildung.

Vhs-Kurse online: Darum klappt das bei Sportkursen nicht

Alle anderen liegen im November vorerst auf Eis. Das sind nahezu sämtliche Gesundheitskurse, also Sport, Kochen und Kosmetik. Wie Fitnessstudios und sonstige Einrichtungen hofft Gehring zufolge auch für die Vhs, dass ab Dezember wieder Normalbetrieb möglich ist. Sportkurse für Teilnehmer online anzubieten sei schwierig gewesen, sagt Gehring. Mehrere Testläufe hätten das bewiesen. Die Schwierigkeiten liegen vor allem in der Technik: Um einen Kurs wie Zumba oder Pilates online zu übertragen, braucht es eine gute technische Ausstattung: „Sonst hängt der Ton oder das Bild, was vor allem bei schnellen Bewegungen stört.“

Die Leiterin der Volkshochschule hätte den Teilnehmern gerne mehr geboten: „Mehr Kurse zum Überbrücken wären schön gewesen.“ Das Team habe überlegt, einen Raum mit der nötigen technischen Ausstattung in Illertissen einzurichten, in dem die Programme für Teilnehmer übertragen werden können. „Das bringt nichts, weil die Leiter aus dem ganzen Landkreis kommen“, fasst Gehring zusammen.

Auch einige Veranstaltungsorte trifft der Lockdown

Eine Kursleiterin der Vhs bietet Kickbox-Aerobic online an. Das sei eine Ausnahme. „Wir haben sie mit der nötigen Technik ausgestattet, aber das ist ein hoher finanzieller Aufwand“, sagt Gehring. Zu den technischen Problemen käme auch das mangelnde Interesse: Es gibt Gehring zufolge auch Teilnehmer und Kursleiter, die sich für Online-Kurse nicht begeistern können.

Für die Präsenzangebote der Vhs hat sich nur wenig geändert. Jetzt gilt Maskenpflicht auch am Platz, die Abstände und kleineren Gruppen habe man im Voraus bereits organisiert, wie Gehring sagt. Einige Veranstaltungsorte sind vom Teil-Lockdown betroffen, wie etwa das Jugendhaus in Vöhringen. Doch das ist Gehring zufolge kein Problem: „Wir haben schnell Ausweichmöglichkeiten gefunden.“

Dafür, dass sich die neuen E-Learning-Angebote erst noch etablieren müssten, sei die Nachfrage gut. Was Gehring positiv überrascht hat, sind die vielen neue Kunden an der Volkshochschule „Wir erreichen mit den Online-Angeboten auch andere Menschen als sonst“, sagt sie.

