vor 16 Min.

Solaranlage in Unterroth fängt Feuer

Nach ersten Erkenntnissen unserer Redaktion ist in Unterroth eine Solaranlage in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz. Weitere Informationen folgen in Kürze. (az)

