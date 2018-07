14:00 Uhr

Soll Senden weiter wachsen?

Durch beschlossene Baugebiete wird mit Hunderten neuen Einwohnern gerechnet. Dem Stadtrat ist das genug.

Von Carolin Oefner

In den nächsten Jahren wird es in Senden einige Neubaugebiete geben und schon jetzt werden immer wieder Wohnungen gebaut. Bürgermeister Raphael Bögge hat in der Sitzung des Stadtrats seinen Entwurf „Wohnbauland und Wachstumsstrategie“ vorgestellt. So soll eine Richtlinie für die kommenden Jahre geschaffen werden.

Die Räte nahmen das Papier als Diskussionsgrundlage an, sahen jedoch keinen Bedarf, am derzeitigen Vorgehen in Sachen Wohnbebauung etwas zu ändern. Ohnehin, so die vorherrschende Meinung, stehe nicht viel neues drin. Helmut Meisel (Grüne) sah sogar „sehr viele Schlagworte mit wenig Substanz“. In der Tat sei alles nur eine allgemeine Darstellung und müsse erst einmal auf Senden umgemünzt werden, erklärte Rechtsanwalt Sebastian Pfahl. Auf Interesse stieß bei den Räten das Modell der „sozialgerechte Bodennutzung“ (Sobon). Doch auch dieses sei derzeit kein Thema, da Senden auch so mit einigen Projekten für Wohnraum sorgt, die günstige Flächen für Geringverdiener enthalten, sagte Maren Bachmann (SPD). „Bevor man Modelle jetzt entwickelt, die dann veraltet sind, sollte man lieber warten.“

Ein Sobon-Konzept hat die Sendener Verwaltung von der Stadt Landsberg kopiert. Der Gedanke dahinter: Kommunen sorgen für bezahlbaren Wohnraum, indem sie städtebauliche Verträge mit Investoren, die die Gebäude errichten, schließen. Ein Teil der Wohnungen soll so für Menschen mit geringerem Einkommen bezahlbar sein und der Investor trägt seinen Teil an Infrastruktur-Kosten (etwa mehr Kindergärten) bei. Die Meinung im Rat: Das könne man für die Zukunft weiterverfolgen, doch das soziale Bauen sei aktuell schon Bestandteil der Sendener Politik.

Geplant sind durch verschiedene Baugebiete und Neubauten derzeit etwa 500 Wohneinheiten, dazu kommen noch einige hundert vonseiten der Wohnungsbaugesellschaft, zählte Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) in der Sitzung auf. Dies zeige, dass Senden nicht untätig ist. Zudem erinnerten alle Redner daran, vor einiger Zeit eine Höchstgrenze von 25000 Einwohnern beschlossen zu haben – wegen der Infrastruktur, die dann weiter mitwachsen müsste. „Und wir tun uns ja jetzt schon schwer, die Infrastruktur nachzuziehen.“ In der Tat plant und baut Senden derzeit einige Schulen und Kindergärten oder muss dringend Straßen ausbessern.

Ähnlich sah es Edwin Petruch (Freie Wähler), der „keinen Anlass sieht, das Papier zeitnah durchzuziehen“. Meisel (Grüne) rechnete noch die geplante Nachverdichtung in der Innenstadt dazu – und sah dann ebenso die 25000 Bürger als erreicht an. Auch wenn im Landkreis Neu-Ulm ein Mangel an Wohnraum herrscht, will Senden erst mal die beschlossenen Neubaugebiete abwarten.

Themen Folgen