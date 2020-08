vor 31 Min.

Sommer am Roggenburger Weiher: Pause, Pizza, Paddeln

Plus Patrick Smrekar hat die Gaststätte am Roggenburger Weiher umgebaut und erweitert. Bei seinem Bootsverleih können Interessierte auch eine Trendsportart ausprobieren.

Von Jens Noll

Zwei Boote dümpeln auf dem See. Ihre Insassen verschaffen sich bei Temperaturen um die 30 Grad eine kleine Abkühlung und lassen die Beine ins Wasser baumeln. Pizza, Sport, Urlaubsfeeling: Für aktive Sommerfrischler gibt es hier viele Angebote.

Viele freuen sich über den Bootsverleih am Roggenburger Weiher

Vom Ufer blicken Restaurantbesucher hinaus auf den Roggenburger Weiher. Zahlreiche Plätze unter den weißen Sonnenschirmen sind besetzt, Kellnerinnen bringen auf ihren Tabletts volle Biergläser, Weißwein, Salate und Pizzen hinaus auf die Terrasse.

Ein paar Meter entfernt vom Lokal steht Patrick Smrekar in einer Hütte. Er kümmert sich an diesem Nachmittag um den Bootsverleih und hat einiges zu tun. Immer wieder kommen Menschen vorbei, die mit einem Boot auf den kleinen See hinausfahren wollen. „Die Boote sind gefragt wie nie“, erzählt Smrekar. „Seit wir umgebaut haben, kommen mehrere Anrufe täglich.“ Auch aus Stuttgart sei er schon angerufen worden.

Der Roggenburger Weiher ist ein beliebtes Ausflugsziel im Corona-Sommer

Als Ausflugsziel kommt der Roggenburger Weiher im Corona-Sommer offensichtlich gut an. Er merke schon, dass viele Leute dieses Jahr nicht in den Urlaub fahren, erzählt Smrekar. Nicht nur Radfahrer und Wanderer suchen das Lokal und den angeschlossenen Bootsverleih auf. Hin und wieder kommen sogar Reiter mit Pferd. Mit dem Auto fahren Leute bis aus Ulm und Babenhausen her, wie der junge Gastronom berichtet. Auf der Durchreise lege auch der ein oder andere Camper mit Wohnwagen einen Stopp ein.

Restaurantbesuch, Entspannung in der Idylle, eine Runde übers Wasser: „Es ist ein kleines Stück Urlaub in der Region“, sagt Smrekar. Auf Nachfrage liefert der aus dem Roggenburger Ortsteil Biberach stammende 27-Jährige weitere Tipps. So erklärt er einer Familie, die soeben ein Ruderboot ausgeliehen hat, wie sie am besten ihre Fahrradtour fortsetzt und welche Wege sie nehmen kann. Die Eltern und ihre beiden Töchter bedanken sich höflich und verabschieden sich.

Im Freien gibt es jetzt am Roggenburger Weiher auch einen Lounge-Bereich unter Palmen.

Smrekar wollte das Lokal an Ostern öffnen - dann kam Corona

Patrick Smrekar zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf der Freiluftsaison zufrieden. Dabei hätte der Start kaum unglücklicher laufen können. Wie berichtet, hat der Pächter der früheren Kult-Disco „Alte Mühle“ das beliebte Ausflugslokal „Klein Venedig“ übernommen. Er ließ die Gaststätte umbauen, wollte sie auf Ostern wieder eröffnen. Doch dann kam Corona und der Lockdown. Erst einen guten Monat später, am 18. Mai, war der Gastbetrieb wieder erlaubt und Smrekar konnte seine ersten Gäste empfangen.

Der angestellte Pizzabäcker ist noch derselbe, ansonsten hat der 27-Jährige einiges an der Karte geändert. Deutsche Gerichte und Biergarten-Klassiker haben Einzug gehalten, wechselnde sommerliche Aperitifs und Cocktails ergänzen das Angebot. Die Getränke lassen sich an schönen Sommerabenden auch im neu geschaffenen Lounge-Bereich unter Palmen genießen. Für den Herbst und Winter hat Smrekar, dessen Bruder und dessen Mutter im Betrieb mitarbeiten, noch weitere Umbaumaßnahmen geplant. Dann soll eine größere Küche eingebaut, die Toiletten sollen erneuert und ein Anbau mit überdachter Terrasse errichtet werden.

Auch musikalische Veranstaltungen locken zur „Alten Mühle am See“

Doch noch ist Hochsommer, und da ist am Wochenende, von Freitag, 28. August, bis Sonntag, 30. August, zunächst einmal eine spezielle Veranstaltung der „Alten Mühle am See“ vorgesehen: ein Kultur-Biergarten, bei dem an den drei Tagen jeweils ein DJ, eine Liveband und die Musikvereinigung Buch auftreten (Reservierung per E-Mail an info@alte-muehle-eventlocation.de). „Wir wollen die Musiker in dieser schwierigen Zeit unterstützen“, sagt Smrekar. Sein Team habe sich ein Konzept überlegt, um die nötigen Abstands- und Hygieneregeln zu wahren.

Wer mehr Abstand will, kann sich an den Öffnungstagen des Lokals aufs Wasser hinaus begeben. Sieben Ruderboote stehen zum Ausleihen bereit und ganz neu jetzt auch sieben Bretter für Stand-Up-Paddling. In Kooperation mit der Firma Intersport Wolf aus Weißenhorn bietet der Gastronom Interessierten die Möglichkeit, die Trendsportart einmal selbst auszuprobieren, bei der man stehend auf einer Art Surfbrett über den See paddelt.

Interessierte können sich in Roggenburg am Stand-Up-Paddling versuchen.

Auch Stand-Up-Paddling ist am Roggenburger Weiher geboten

An diesem Nachmittag unter der Woche hält sich das Interesse an den „SUP“ allerdings in Grenzen. Mehrmals wird Smrekar hingegen auf die Tretboote angesprochen. Doch da muss er derzeit passen: Sie liegen auf dem Trockenen. Die Reparatur sei schwieriger als gedacht, sagt der 27-Jährige. Dieses Jahr werde es wohl nichts mehr, aber für das nächste Jahr wolle er neue Tretboote anschaffen.

Keinen Bootsausflug, sondern lieber ein Eis wollen zwei Mädchen in Badeanzügen. Sie kommen von der nahe gelegenen Liegewiese am Badesteg. Obwohl dort Duschen, Umkleidekabinen und Toiletten zur Verfügung stehen, sei die Stelle noch immer ein Geheimtipp, erzählt Smrekar. Einen Kiosk gibt es allerdings nicht. Das kommt dem geschäftstüchtigen Gastronomen zugute: „Wir haben uns eine Fahrradrikscha angeschafft. Mit der fahren wir gelegentlich hoch und verkaufen Eis und Getränke“, berichtet Smrekar.

Wenn es nach ihm geht, könnte dieser Sommer noch lange gehen. Den Bootsverleih möchte er jedenfalls noch so lange öffnen, wie es vom Wetter her eben geht.

