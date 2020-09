16:28 Uhr

Sommer am See: Endspurt mit Livemusik in Dietenheim

Konzert am Wasser: Zum Abschluss des Sommers performt Marco Ramadani den Song „St. Tropez am Baggersee“ noch einmal live.

Plus Der Baggersee kam heuer als Drehort des Musikvideos zum Remake des Songs „St. Tropez am Baggersee“ groß raus. Wir waren vor Ort - und zeigen den Hit im Livevideo.

Von Franziska Wolfinger

Mitte September, die Sonne geht schon um halb acht unter, morgens hängt Frühnebel über den Feldern und die Äpfel am Baum im Garten nehmen eine rötliche Farbe an. Der Sommer ist so gut wie vorbei. Damit schließen wir auch unsere Reihe „Sommer am See“, in der wir jede Woche einen anderen See in der Region besucht haben, spannende Geschichten entdeckt und interessante Menschen getroffen haben, die sich auch bei sinkenden Temperaturen den Spaß an ihrer Schwimmrunde nicht nehmen lassen. Mit einem Live-Auftritt geht unsere Sommerserie nun zu Ende - doch auf den Sommerhit soll noch dieses Jahr ein Weihnachtssong folgen.

Mitte September und noch immer ganz schön was los: Die Badegäste in Dietenheim genießen die letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres.

Zum Abschluss der Serie treffen wir Marco Ramadani am See in Dietenheim, an dem sich auch jetzt noch einige Badegäste tummeln. Der Arzt aus Illerrieden ist der Kopf hinter dem Song, der uns zu unserem Sommer am See inspiriert hatte. Dabei wird er nicht müde zu betonen, dass das Lied ein Gemeinschaftsprojekt von vielen war. Ramadani hatte den Klassiker der Rodgau Monotones „St. Tropez am Baggersee“ passend zur Coronakrise umgedichtet:

"Gibt’s eben keinen Gyros, auch keinen Aperol Spritz; stattdessen Metzger Maier’s Grillwurst mit Pommes frites; statt eimerweis’ Sangria trink ich eh’ viel lieber Bier."

St. Tropez am Baggersee: Video aus Dietenheim hat 12 000 Klicks

Inzwischen hat das Video knapp 12000 Klicks auf der Video Plattform YouTube und wurde mehr als 1000 Mal im Radio gespielt. Und Marco Ramadani gab ein Interview nach dem anderen. Nach der Illertisser Zeitung berichteten Radiosender aus ganz Deutschland, vor allem aus Nordrhein-Westfalen und aus Hessen, der Heimat der Rodgau Monotones, zahlreiche Tageszeitungen und sogar Branchenmagazine wie die Ärztezeitung und Apotheke Adhoc. Einziger Wermutstropfen: Die regionalen Sender spielten den Song kaum.

Sebastian Sander und seine Freunde holten den titelgebenden Nobelurlaubsort St. Tropez schließlich von der Côte d’Azur nach Dietenheim. Der 21-jährige Lehramtsstudent und Hobbyfilmer lieferte einen Großteil der Szenen zu, die im Video zu sehen sind. Über einen gemeinsamen Bekannten wurde Ramadani auf den jungen Dietenheimer aufmerksam, der wiederum sagte sofort zu, bei dem Projekt mitzumachen. Auch ihm hatte Corona einige Pläne durchkreuzt.

Sebastian Sander und seine Freunde drehten Szenen für das Musikvideo.

Der Drehplan für seine neue Folge der Krimi-Parodie „Soko Dietenheim“ war bereits fertig, alles organisiert – dann kamen die Kontaktbeschränkungen und der Dreh wurde vorerst auf Eis gelegt.

„Die Anfrage für „St. Tropez am Baggersee“ kam da genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagt Sebastian Sander. Weitere Schauspieler für das Musikvideo waren schnell gefunden. Sie starteten ihren Sommer am See dann bereits im Mai. „Wir haben einfach alles eingepackt, was irgendwie nach Sommer aussieht“, erinnert sich Sander. Dann wurde gefilmt, einige der besten Szenen entstanden spontan. Und auch auf den Sprung in das noch recht frische Seewasser verzichteten die Akteure nicht.

Das Ziel der Musiker: In der Corona-Krise für etwas Spaß sorgen

Deutschlandweite Resonanz in den Medien, ein Video das sich dank zahlreicher professioneller Beteiligung wirklich sehen lassen kann: Ihr Ziel, in Krisenzeiten etwas Ablenkung zu schaffen und gute Laune zu verbreiten, haben Marco Ramadani und „Kennt kein Schwein“ damit wohl erreicht.

Kaum ist der Sommer vorbei, hat Marco Ramadani schon das nächste Song-Projekt in Arbeit. So viel sei schon jetzt gesagt: Es wird wieder ein Community-Projekt und es wird weihnachtlich. Doch bevor Weihnachtsglocken läuten zurück zum Sommer: Welcher ist nun der schönste See in der Region?

An der Beantwortung dieser Frage ist unsere Redaktion zugegeben kläglich gescheitert. Entscheiden Sie einfach sich selbst. Uns bleibt auch in diesem krisengebeutelten Jahr nicht anders zu sagen als: Mach’s gut, Sommer. Bis zum nächsten Mal. Es war wie immer schön.

Der IZ/NUZ-Sommerhit als Live-Version: St Tropez am Dietenheimer Baggersee:

Der Sommerhit aus der Region: Hobbymusiker Marco Ramadani performt das Corona-Remake von "St.Tropez am Baggersee" live am Dietenheimer Baggersee. Video: Franziska Wolfinger

Diese Seen haben wir diesen Sommer vorgestellt:

