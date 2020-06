17:30 Uhr

Sommeraktion: Die Illertisser Zeitung kommt an den Baggersee

Die Region verbringt den Sommer 2020 am heimischen Strand, die Illertisser Zeitung begleitet sie dabei. Wo sollen wir unsere Liegestühle aufstellen?

Kennen Sie das? Das Plätschern der Wellen, das Gefühl von feinem Kies zwischen den Zehen, ein zarter Windhauch und der Geruch von Sonnencreme in der Luft: Es ist Sommer! Eine Zeit zum Genießen, eine Zeit, draußen zu sein, am Wasser, mit Freunden und der Familie. Einfach herrlich.

Dabei könnte 2020 eigentlich ein sehr trauriger Sommer werden. Für viele fällt der Sommerurlaub im Ausland flach, Dorffeste und Partys sind gestrichen – und selbst der Besuch im Freibad ist nicht mehr so, wie wir ihn kennen. Manche Schwimmbäder wie das Bad in Senden machen gleich gar nicht mehr auf. Zeit also für einen Sommer, wie er früher einmal war: Draußen am See, mit Picknickdecke und der Brotzeit in der Kühltasche, und wenn wir brav waren, gibt’s später vielleicht ein Eis vom Kiosk. Den Soundtrack dazu hat die Region auch schon: Die Gruppe „Kennt kein Schwein“ um einen Arzt aus Illerrieden hat uns den Sommerohrwurm 2020 geliefert mit „St. Tropez am Baggersee“. Seit wir darüber berichtet haben, geht uns der Song gar nicht mehr aus dem Kopf.

Sie können gerne auch Themenvorschläge schicken

Was liegt in diesem merkwürdigen Corona-Jahr also näher als ein Sommer am See? Jetzt heißt es: Nichts wie raus! Die Redaktion der Illertisser Zeitung will Sie dabei begleiten. Im Juli und August beschäftigen wir uns deshalb mit allem, was man für diese Zeit am Wasser braucht. Jede Woche gibt es ab jetzt Themen und Tipps rund um das Leben am Badestrand und im Wasser – von leckeren strandtauglichen Rezepten über Infos zum Sonnenschutz bis hin zu sportlichen Erlebnissen. Vor allem aber freuen wir uns darauf, in Sommerlaune mit unseren Leserinnen und Lesern ins Gespräch zu kommen. Ab Ende Juli packen wir deshalb Liegestühle, Sonnenschirm und Kühlbox ein und dann geht es ab an den See! Gemeinsam mit Ihnen wollen wir das Lebensgefühl dieses Sommers daheim erleben.

Wir sind schon sehr gespannt, was wir dabei erleben werden und was Sie uns vielleicht bei einem kühlen Getränk am Strand zu erzählen haben. Bis es so weit ist, sind wir gespannt auf Ihre Tipps: An welche Badeseen in der Region sollen wir mit unserem Strandgepäck fahren? Wo ist es am schönsten, am lustigsten, am schattigsten? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge an redaktion@illertisser-zeitung.de – wir freuen uns! Gerne können Sie uns auch Themenvorschläge rund um den Sommer am See schicken. Auf unserer Facebook-Seite und in der Zeitung erfahren Sie dann immer am Tag zuvor, an welchen See wir fahren – erkennbar an unseren bequemen blauen Liegestühlen, in denen wir den den Sommer am See genießen. (rjk)

Den Artikel über den Sommerhit aus Illerrieden finden Sie hier: Musiker aus der Region holen St. Tropez an den Baggersee

