00:35 Uhr

Sommerferien sollen zum Abenteuer werden

Die Babenhauser haben sich einiges überlegt, damit es Kindern nicht langweilig wird

Langeweile in den Schulferien – das wollen die Erwachsenen in Babenhausen und Umgebung verhindern. Sie haben für die Kinder ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt, das mehr als 30 Veranstaltungen umfasst. Claudia Schäfer, bei der die Fäden zusammenlaufen, ist begeistert über die Beteiligung von Vereinen, Organisationen, aber auch Privatpersonen. „Man muss immer bedenken: Da steht eine Person dahinter, die sich Gedanken macht und sich Zeit nimmt. Das ist doch toll“, lobt sie die Engagierten.

Ein paar Veranstaltungen finden laut Schäfer seit Jahren statt und haben sich etabliert, etwa die Grusel-Führung von Heimatforscher Dieter Spindler. Auch neue Angebote sind dazugekommen, unter anderem „Shaolin Kung Fu“ oder Yoga für Kinder. Eine Broschüre, in der die Veranstaltungen mit Uhrzeiten, Kosten, Anmeldefristen und sonstigen Infos vorgestellt werden, liegt ab sofort in den Babenhauser Schulen und im Rathaus aus.

Kreative Aktionswochen im Jugendzentrum; sieben bis zwölf Jahre (08333/925151).

Schnupperkurs „Shaolin Kung Fu“ in der Praxis für Osteopathie und Naturheilkunde; sechs bis 14 Jahre (4809021 oder 0157/36580409).

Taschen und T-Shirts mit Glitzer gestalten, „Bei Elke“; ab neun Jahre (517731).

Gesunde Hamburger mit Pommes zubereiten im Kinderhaus „Hand in Hand“, sechs bis zehn Jahre; Katholischer Frauenbund (925535).

Schach für Anfänger“ am Badeweiher-Kiosk; acht bis 14 Jahre; Touristikverein und Schachfreunde Frickenhausen (0171/7496357). Außerdem: Kinderkino des Kreisjugendrings im Theater am Espach; ab sechs Jahre.

Kirchturmbesteigung und Orgelführung; ab sechs Jahre in Begleitung der Eltern; ohne Anmeldung. Außerdem: Figuren basteln in der Gemeindebücherei; fünf bis zehn Jahre (4425 oder 934489).

Papierfliegerbau und Weitflug-Wettbewerb bei der Alten Turnhalle; ab acht Jahre (926908).

Tennis leicht erlernen am Tennisplatz; fünf bis 14 Jahre; TSV (3789).

Keller-Grusel-Führung; Treffpunkt Rathaus; fünf bis zehn Jahre; Historischer Verein (2828).

Yoga am Kindergarten am Fuggerweiher (oder im Pro Physio-Frühförderzentrum); sechs bis zehn Jahre (gesundheitstag_babenhausen@gmx.de). Außerdem: Einheimische Vogelstimmen und Schmetterlinge kennenlernen im Rössle-Saal, acht bis 13 Jahre (926908).

Die Heilpflanze Melisse kennenlernen und einen Melissen-Labello herstellen; Treffpunkt Keltenschanze 1 in Olgishofen; ab sechs Jahre (7154). Außerdem: „Kischtaklopf‘r – Trommeln auf dem Cajon“ in der Grundschule, acht bis 14 Jahre; (3842 oder 0151/12700065). Weiterer Programmpunkt: Ausflug zum „Cambo Galli“ in Meßkirch; bis zehn Jahre in Begleitung von Erwachsenen; Pfarrgemeinderat (1337).

Malen mit Naturfarben; Treffpunkt Keltenschanze 1 in Olgishofen; ab sechs Jahre (7154).

Backen im Kinderhaus „Hand in Hand“; sechs bis zehn Jahre; Katholischer Frauenbund (925535).

Radl-Check am Bauhof; ab acht Jahre (926908). Außerdem: Suche nach dem Waldgeist und der Waldfee; Treffpunkt Unterschönegg 23; sechs bis zehn Jahre (1368).

Rund ums Pferd – Fakten, Spiele, Nachtwanderung und Übernachten im Zelt; ab acht Jahre; Reit-, Fahr- und Zuchtverein (0151/20370477).

Anleitung zum Luftgewehrschießen im Schützenheim; ab zwölf Jahre (935942 oder 946955).

Biotop in Dietershofen erkunden und pflegen; Treffpunkt Schulparkplatz, ab sechs Jahre; LBV (3727 oder juergen.heinzmann@t-online.de).

r: Spielmobil am Espach.

Kindertanz Pippi Langstrumpf; fünf bis zehn Jahre; anschließend Abenteuerspielplatz; sechs bis zwölf Jahre; in der Dreifachturnhalle; TSV (3344).

Basteln im/am evangelischen Gemeindehaus; sechs bis zehn Jahre; CVJM (0176/83456270). Außerdem: Geländespiel, Treffpunkt: evangelisches Gemeindehaus, acht bis zwölf Jahre, CVJM; (0176/83456270).

Freude am Malen im evangelischen Gemeindehaus; ab acht Jahre; Evangelische Kirchengemeinde (1396). Außerdem: „Verkehrskasperl – Kasperl erklärt den Verkehr“ im Rössle-Saal; drei bis acht Jahre; ohne Anmeldung. Weiterer Programmpunkt: Den Wald mit Spielen entdecken; im Kindergarten am Fuggerweiher; sechs bis neun Jahre; Bund Naturschutz (923090).

Hüpfburgparty für Familien im Schulhof Klosterbeuren; ohne Anmeldung. (az)

