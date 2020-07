00:31 Uhr

Sommerliches Orgelkonzert

Markus Hubert spielt in der Illertisser Stadtpfarrkirche

Die sommerlichen Orgelkonzerte in St. Martin gehen in die zweite Runde. Für Sonntag, 26. Juli, verspricht Kirchenmusiker Markus Hubert von der Jann-Orgel herab „den allerschönsten Sonnenschein“. Die Veranstaltung des Förderkreises für Kirchenmusik und klassische Musik in der Stadtpfarrkirche in Illertissen beginnt um 19 Uhr. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen empfiehlt sich eine Anmeldung. Der Eintritt ist frei.

Der Organist hat das zweite sommerlichen Orgelkonzert mit einer Verszeile aus dem Frankenlied „Wohl auf die Luft geht frisch und rein“ untertitelt, wovon er sich auch zu Improvisationen inspirieren lässt. Davor jedoch gibt es Einblicke in die Kunst des Orgelspiels: Alte und eine Auswahl an neuerer und neuester Werke sind zu hören. Zur Eröffnung erklingen wieder Werke von Johann Sebastian Bach, gewissermaßen ein Muss für einen guten musikalischen Querschnitt. Dann erfolgt mit „Fanfare For The Common Man“ des US-amerikanischen Komponisten Aaron Copland (1900-1990) der überraschende Einzug ins 20. Jahrhundert. Die Musiker von Emerson, Lake & Palmer haben das Werk 1977 für ihre Band umgeschrieben und Kirchenmusiker Hubert hat die „Fanfarenklänge für Normalbürger“ in Orgelfassung gebracht. Die gibt es dann auch zu hören, ebenso wie Werke der Komponisten Antonin Dvorak und Percy E. Fletcher. (lor)

Um eine Anmeldung vorab per E-Mail an markus.hubert@gmx.de wird gebeten.

Themen folgen