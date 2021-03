06:30 Uhr

Sondermüll und gefährdete Bäume: Nordholzer Weiher bereitet Sorgen

Plus Die Marktgemeinde Buch gibt ein Sanierungskonzept für den Nordholzer Weiher in Auftrag. Dort gibt es aktuell so einige Probleme.

Von Claudia Bader

Wer den Ingenieur Felix Gall über die Probleme am Weiher in Nordholz reden hört, dem schwant nichts Gutes. Probleme gibt es am Gewässer in dem Bucher Ortsteil so einige. Von Sondermüll, umsturzgefährdeten Bäumen und Hochwasser ist die Rede. Wie soll all das beseitigt werden?

Der Damm des Nordholzer Weihers muss saniert werden. Dieses Vorhaben begleitet den Bucher Marktrat schon seit einiger Zeit. Es wurde in den zurückliegenden Jahren aber noch nicht in Angriff genommen. Um die notwendigen Maßnahmen vorzubereiten, hat das Gremium während seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für die Ausarbeitung eines Sanierungskonzepts einstimmig an ein Planungsbüro vergeben. „Der Spielball liegt bei uns“, sagte Bürgermeister Markus Wöhrle mit Blick auf die Verbesserung der Standsicherheit des Damms und des Hochwasserschutzes. Dies seien kommunale Aufgaben.

Am Grundablass am nördlichen Uferbereich sollte das Gitter ergänzt werden. Bild: Claudia Bader

Detailliert erläuterte Ingenieur Felix Gall den Räten den aktuellen Zustand des Weihers und bisherige Sanierungskonzepte. Demnach war bereits im Jahr 2003 eine Variantenplanung bezüglich eines Hochwasserrückhaltebeckens erstellt worden. Aufgrund einer lokalen Dammbeschädigung im März 2009 habe das Ingenieurbüro Kling Consult für den als Naturschutzdenkmal deklarierten Weiher ein geotechnisches Gutachten erstellt. 2015 folgte dann eine Variantenstudie zur Dammsanierung und 2017, im Rahmen einer Unterhaltsmaßnahme, ein detailliertes Konzept. In Abstimmung mit Wasserwirtschaftsamt und Naturschutzbehörde wurde 2018 eine Dammstabilisierung in Erwägung gezogen, hat der Planer recherchiert.

Der nördliche Weiherdamm gehört dem Markt Buch, das Gewässer selbst mit seinen westlichen und östlichen Ufergrundstücken ist in privater Hand. Am Grundablass am nördlichen Ufer sollte das Gitter ergänzt werden, erläuterte der Ingenieur. Von dort aus werde das Wasser, entlang des ehemaligen Kraftwerksgebäudes, konstant abgeleitet.

Bäume am Weiher Nordholz könnten umstürzten

Die Dammkrone des nördlichen Ufers ist mit einer Grasnarbe und einigen großen Bäumen bewachsen. Diese könnten bei starkem Wind ausgerissen werden und die Böschung beschädigen. Aber auch der ungeeignete Untergrund könne die Standsicherheit des nördlichen und nordwestlichen Damms gefährden, so der Ingenieur.

Um das Umfeld und die Anlieger des Weihers vor Hochwasser zu schützen, seien die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets sowie die Konzeption einer Sanierungsmaßnahme notwendig. Neben einer leistungsfähigen Hochwasserentlastung sei die Ertüchtigung des bestehenden Grundablasses notwendig. Als Alternativen für diese Maßnahmen nannte der Planer ein gemeindeübergreifendes Hochwasserschutzgebiet oder den Rückbau des Weihers.

Sondermüll: Im Nordholzer Gewässer befindet sich viel Schlamm

Als ehemaliger Bucher Bürgermeister kennt Ratsmitglied Roland Biesenberger die Probleme um die geplante Weihersanierung nur allzu gut. Neben den unterschiedlichen Eigentumsverhältnissen nannte er den Schlamm, der sich über Jahrzehnte hinweg tonnenweise im Gewässer angesammelt habe und mindestens genauso viel Platz einnehme wie das Wasser. Wenn man den Weiher erhalten wolle, kommt man laut Ingenieur Gall nicht an der Entsorgung dieses Sondermülls vorbei. Auf Nachfrage schätzte er die Kosten auf mindestens 50.000 Euro. Durch eine Trocknungsmaßnahme lasse sich das Gewicht des Schlamms verringern, schlug Gemeinderat Georg Lehner vor. Dorothea Brumbach stellte die Frage in den Raum, ob die privaten Weiherbesitzer gewillt seien, sich an der Sanierung zu beteiligen.

Viel problematischer als die Eigentumsverhältnisse sieht Bürgermeister Wöhrle den Hochwasserschutz, der eine kommunale Aufgabe sei. Dabei müssten die Forderungen unterschiedlicher Fachbehörden auf ein für alle verträgliches Maß gebracht werden. Glücklicherweise waren in den zurückliegenden Jahren keine Hochwasser zu verzeichnen. Für Schäden, die bei solchen Ereignissen entstehen, hafte die Gemeinde.

