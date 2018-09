19:02 Uhr

Spaß trotz windigen Wetters: In Illertissen gab es Gartenspiele zu entdecken

Kleine und große Besucher lassen ihre selbst gebastelten Oktopusse in die Lüfte steigen und haben viel Spaß dabei. Eckard Schaaf aus Weingarten (links) zeigt ihnen, wie das am besten geht.

Beim Aktionstag rund um die Ausstellung „Ringel, Rangel, Rosen“ in Illertissen bleibt die Zahl der Besucher überschaubar. Wer da war, hatte seine Freude.

Von Regina Langhans

Das Areal am Museum der Gartenkultur in Illertissen hätte am Samstag – passend zur Ausstellung „Ringel, Rangel, Rosen“ – zur großen Spielwiese für Jung und Alt werden sollen. Doch die Besucherschar blieb wegen des Wetters überschaubar. Die Förderer der Gartenkultur hatten kreative Köpfe mit besonderen Ideen in die Vöhlinstadt geholt. Diese machten neugierig, sodass dennoch einige Besucher der nasskalten Witterung trotzten. Auch ein Bus aus Zürich war gekommen. Sie alle wurden nicht enttäuscht.

So erwiesen sich die herbstlich anmutenden Windböen als ideal für die unter Anleitung von Eckard Schaaf aus Weingarten gebastelten Oktopus-Drachen. Auf der Wiese vor den windgebeugten Pappeln hatten Helene und Benedikt Weißenhorn aus Bergenstetten mit ihnen eine Riesenfreude. Sie waren eigens zum Drachenbasteln gekommen, wobei ein besonders reißfestes Material namens Tyvex verwendet wurde.

Jannis und Luca Fussi aus Vöhringen finden es lustig, die mit Kordeln verbundenen Tennisbälle über die Stangen zu werfen. Bild: Regina Langhans

Andere Besucher, die den Schutz des Museum suchten, machten einen Abstecher ins bunte Spielezelt von Klaus Pöhlmann. Seine Spezialität war es, Spielzeug aus altem Material wie weggeworfenen Tennisbällen zu fertigen. Er bohrte Löcher in die Bälle und verband sie mit Kordeln. So entstanden ulkige Wurfgeschosse, die nicht verletzen konnten. Joachim Fussi und seine Familie aus Vöhringen hatten davon erfahren und wollten die Spielsachen unbedingt kennenlernen. Das Lehrerehepaar fand es interessant, wie leicht sich etwa aus Neopren Wurfgeschosse oder Kegelspiele herstellen lassen, die sich für Gemeinschaftsspiele eignen und keinen Lärm machen.

In der Aromawerkstatt wurden Kräuter destilliert

Ihre Kinder hatten beim Ausprobieren schnell ihre Favoriten entdeckt: Jona und Jannis gefielen die farbigen Frisbee-Scheiben. Luca reizten die verbundenen Tennisbälle, die er mit geschicktem Wurf an Stangen aufhängte. Joachim Fussi urteilte: „Es sind ruhige Spiele, die die Konzentration fördern.“ Spielerfinder Pöhlmann kommt aus Franken und plant eine Reise, um Spiele fremder Länder kennenzulernen und zu sammeln.



Wer sich lieber im Museum aufhalten wollte, hatte unter anderem Gelegenheit, mit Naurschützer Wolfgang Gaus aus Iller-Steinen fantasievolle Fische herzustellen. Mit der Steinsäge wurde ein Dreieck als Fischmaul ausgesägt und als Schwanzflosse am anderen Ende des Steins angeklebt. „Kein Fisch gleicht dem anderen, jeder Stein ist ein Unikat“, erklärte der Erfinder, der bei dem Anlass auch für den Naturschutz am Plessenteich in Gerlenhofen warb.

Vor Wind und Wetter geschützt waren auch Gerhard Zwanger und seine Frau in der Aromawerkstatt von Georg Effner. Die Lehrer für Biologie und Chemie waren eigens aus Tübingen angereist, um an der kleinen Labordestille das Kräuterdestillieren zu erlernen und es im Unterricht anzuwenden. Interessant für sie war, wie die mundgeblasenen Geräte zu bekommen sind.

Ludwig Bär aus Frankfurt sorgt mit seinem Ziegengespann für Aufsehen. Bild: Regina Langhans

Besuche am Alpakagehege des „Lindenhofs“ aus Ludwigsfeld oder eine Fahrt in Ludwigs Bärs Kutsche mit acht vorgespannten Ziegen aus der Region Frankfurt brachten tierische Abwechslung. Und Führungen, etwa mit Sarah Baur durch die Staudengärtnerei, viel Wissenswertes. Nur die originellen Wasserspiele mit Thea Zedelmeier erschienen an diesem Tag – wetterbedingt schon wegen ihres Titels – weniger attraktiv.

