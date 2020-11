vor 16 Min.

Spendenaktion: Welle der Hilfsbereitschaft für Illertisser Familie

Auch das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not, unterstützt die an Krebs erkrankte Mutter aus Illertissen.

Die Welle der Hilfsbereitschaft ist enorm: Nach unserem Bericht über die Geschwister Kraus, die eine Spendenaktion für ihre an Krebs erkrankte Mutter gestartet haben, meldeten sich viele Leserinnen und Leser unserer Zeitung, die der Illertisser Familie helfen möchten. Wie berichtet, sammeln die Geschwister über die Internetplattform Gofundme Spenden, um eine Behandlung für ihre Mutter finanzieren zu können. Unter den Spendern, die bereits über die Plattform insgesamt 35.000 Euro zusammengetragen haben, ist auch der Lions Club Illertissen mit einer Spende von 5000 Euro.

Helfen möchte auch die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. „Wir haben bereits mit der Familie Kontakt aufgenommen und Soforthilfe für die Mutter angeboten“, sagt Geschäftsführer Arnd Hansen.

Leserinnen und Leser hatten in unserer Redaktion auch nach einem Spendenkonto gefragt, um außerhalb der Internetplattform helfen zu können. Da es sich jedoch bei der Aktion der Geschwister um eine Privatinitiative handelt, können wir kein offizielles Spendenkonto nennen. Allerdings besteht die Möglichkeit, die Kartei der Not mit einer Spende zu unterstützen. Unser Leserhilfswerk kann zwar kein gesondertes Spendenkonto speziell für die Familie Kraus einrichten, hilft mit den gesammelten Spenden aber neben der Illertisser Familie auch anderen unverschuldet in Not geratenen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. (rjk)

Unter der Adresse kartei-der-not.de gibt es auch die Möglichkeit, sofort zu spenden. Dort sind außerdem die Daten für die Spendenkonten der Kartei der Not und weitere Informationen über unser Leserhilfswerk zu finden.

