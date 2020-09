vor 34 Min.

Sperrung der Anschlussstelle der A7 bei Vöhringen

An der Anschlussstelle der A7 bei Vöhringen wird bald nachtsüber gearbeitet. Autofahrer müssen sich auf Sperrungen einstellen.

Ab Donnerstag, 17. September, bis voraussichtlich Freitag, 18. September, ist die Anschlussstelle der A7 bei Vöhringen teilweise gesperrt. In diesem Zeitraum führt die Autobahndirektion Südbayern auf der A7 in Fahrtrichtung Füssen Markierungsarbeiten durch. An der Anschlussstelle ist mit Sperrungen von zwei bis vier Stunden zu rechnen, die ausschließlich nachts stattfinden.

Die Ausfahrt wird an der darauffolgenden Anschlussstelle möglich sein, eine Umleitung ist ausgeschildert. Bei schlechter Witterung ist eine kurzfristige Verschiebung um eine Kalenderwoche möglich. Rettungskräfte können die gesperrte Anschlussstelle jedoch jederzeit befahren. (az)

