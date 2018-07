vor 22 Min.

Spezial: Die Windkraft bleibt ein heißes Eisen

Über Windkraftanlagen wird in der Region in diesen Tagen heftig diskutiert: Im Hintergrund steht ein mögliches Projekt einer Babenhauser Firma, die Windräder zwischen Altenstadt und Kellmünz aufstellen will.

In Kellmünz und Altenstadt soll es Bürgerentscheide geben. Doch Osterberg stellt sich quer. Was bislang passiert ist: Wir haben alle Fakten gebündelt.

Von Jens Carsten

Über Windkraftanlagen wird in der Region seit Längeren diskutiert: Im Hintergrund steht ein mögliches Projekt einer Babenhauser Firma, die Windräder zwischen Altenstadt und Kellmünz aufstellen will. In den Orten soll es Bürgerentscheide dazu geben. Auch Osterberg ist betroffen - dort lehnt man das Projekt allerdings ab. Einen Entscheid will der Gemeinderat nicht zulassen. Wir haben die Infos dazu gebündelt. Und es gibt eine Umfrage zu dem Thema: Was halten Sie von der Windkraft in der Region? Hier alles dazu auf einen Blick!

