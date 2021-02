13:41 Uhr

Spiegelglatte Fläche: Hochwasser vereist in Dietenheim eine Straße

Plus Überflutungen entlang des Gießenbaches haben die Feuerwehr in Dietenheim auf Trab gehalten. Was dort geschehen ist.

Von Wilhelm Schmid

Normalerweise hat die Dietenheimer Feuerwehr am Faschingssonntag alle Hände voll zu tun, um den Zuschaueransturm zum berühmten Fasnetsumzug zu steuern und in den Griff zu bekommen. Doch heuer ist tatsächlich alles anders als sonst: Diesmal erforderte Hochwasser entlang des Gießenbaches die volle Aufmerksamkeit und Arbeitskraft.

Zweite Hochwasserwelle in Dietenheim kam gegen Mittag

Der „Gießen“, wie er volkstümlich genannt wird, ist das württembergische Gegenstück des als Altenstadter Kanal bekannten Mühlbaches auf der bayerischen Seite der Iller. Im Bereich der Firma Otto an der südlichen Königstraße, also der Dietenheimer Hauptstraße, war an einem Wehr, das den Zulauf zu einer Turbine regelt, die Steuerung eingefroren. So wurden am frühen Sonntagvormittag sowohl das Firmengelände als auch die Königstraße überflutet. Es bildeten sich spiegelglatte Flächen. In Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Firma Otto konnte der Durchlauf durch die Turbine wieder hergestellt werden, womit die erste Gefahr gebannt war.

Als der Einsatz beendet und man froh war, die Lage bewältigt zu haben, kam jedoch gegen Mittag eine zweite Hochwasserwelle auf dem Gießen daher: Grund waren mehrere Wehre, die vom Auslauf des Kanals aus der Iller bei Dettingen den gesamten Bachlauf entlang von den jeweiligen Betreibern vorsorglich geöffnet worden waren. Die Wassermassen konnten sich ungehindert in Richtung Norden ausbreiten. Doch auch diese Gefahr wurde schließlich gebannt, bevor größerer Schaden entstehend konnte.

