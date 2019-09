vor 58 Min.

Spielenachmittag: Kinder turnen und tüfteln in Illertissen

Michael Mayr vom Amateurfunkverein zeigte dem vierjährigen Quirin wie löten funktionier. Die beiden arbeiteten an einer Zauberkugel.

Beim fünften Familien- und Spielenachmittag in Illertissen probieren Mädchen und Buben etliche neue Dinge aus.

Von Zita Schmid

Kaum waren „Rocky“ und „Biscit“ zu Beginn des Illertisser Familien- und Spielenachmittags angekommen, zogen die kleinen Pferde das Interesse von Besuchern auf sich. Biggi Zimmermann von der Pferderanch Ritter aus Emershofen erklärt: „Das sind Amerikanische Miniaturpferde.“ Im 19. Jahrhundert seien sie für adelige Kinder gezüchtet und später in Amerika wiederentdeckt worden. Die Tiere, die laut Zimmermann einen freundlichen „Pferdecharakter“ haben und auch für Therapiezwecke eingesetzt werden, konnten an diesem Tag gestreichelt und bestaunt werden.

Die Mini-Pferde waren eine von zahlreichen Attraktionen und Aktivitäten des inzwischen fünften Illertisser Familien- und Spielenachmittags. Vereine, Einrichtungen und Firmen hatten sich zusammen mit dem Jugendbüro mächtig ins Zeug gelegt, um den Familien gemeinsame Erlebnisse voller Spiel und Spaß zu bereiten. So hatte der vierjährige Danny gerade seine sichtliche Freude, als er den aufgebauten Slalomparcours der Ortsverkehrwacht mit seinem Laufrad problemlos meisterte. Sie seien beim Dosenwerfen und auch schon beim Leuchtgewehrschießen gewesen, erzählte seine Mutter Melanie Kast. „Es ist eine tolle Veranstaltung“, so die Illerzellerin weiter. Und für alle Altersklassen sei etwas geboten.





Am Stand des Integrationsbeirats gingen derweil schier unentwegt scheppernd Dosen zu Boden. „Ja, die Treffsicherheit der Kinder wird immer besser“, sagt Lüfti Özcelik fröhlich. Unzählige Male stellte er die Dosen wieder auf, suchte zusammen mit den anstehenden Kindern einen verschollenen Ball, bevor die nächste Wurfrunde begann. Ruhiger war es beim Buttonbasteln. „Es läuft super. Die Smilie-Buttons sind der Renner“, sagte Stadtjugendpflegerin Kathrin Grimm, die die Aktion des Mehrgenerationenhauses mitbetreute. In einer ebenfalls eher stillen Ecke war Schachspielen angesagt. Bernhard Jehle vom der Schachabteilung des Jedesheimer Sportvereins hatte es gleich mit zwei Herausforderern aufgenommen. Es wurde kaum geredet und die hochkonzentrierte Stimmung wurde auch von den Kindern, denen es die aufgebauten Riesen-Schachfiguren angetan hatten, nicht gestört. Bei der Illertisser Stadtkapelle hörte man dafür die verschiedensten Töne. Mehrere Blasinstrumente lagen zum Ausprobieren bereit, was der siebenjährige Fabian aus Bellenberg mit großem Interesse tat. Sie habe schon mehrmals versucht, ihren Sohn zu animieren, ein Instrument zu lernen, sagte seine Mutter. „Vielleicht klappt es ja nun“, meinte sie schmunzelnd.

Auch Christian Hartl war mit seinen Brieftauben beim Familien- und Spielenachmittag dabei.

Zwischen den ersten Versuchen auf dem Einrad, Einblicke in den Karatesport oder auch Löten von Zauberkugeln, waren auch die weißen Hochzeitstauben von Christian Hartl ein Highlight. Die Mädchen und Buben drängten sich um den Taubenzüchter, um die Vögel streicheln und fliegen lassen zu können. Stets von Kindern umringt war auch Jo Brösele alias Thomas Schuster. Immer einen spaßigen Spruch parat, beschenkte der Clown die Kinder mit seinen fantasievollen Luftballonfiguren.

Vergangenes Jahr kamen zum Familien- und Spieletag rund 250 Besucher. Gut eine Stunde vor Ende der Veranstaltung zählte Stadtjugendpfleger Harry Heckenberger heuer bereits rund 400 Personen „Das sind mehr als erwartet“, freute er sich. Sein Resümee: „Das ist absolut ein toller Erfolg.“



