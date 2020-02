vor 6 Min.

Spielplatz Bühne inszeniert ein Stück zur Wahl

Wie es hinter den Kulissen der Politik zugeht, wird in Vöhringen bald auf der Bühne zu sehen sein. Eine der Laientruppen der Stadt probt derzeit Sebastian Seidels „Wahlschlacht“.

Von Ursula Katharina Balken

Pünktlich zu den Kommunalwahlen inszeniert das Ensemble Spielplatz Bühne das Stück „Wahlschlacht“ von Sebastian Seidel. Es ist eine Komödie, in der sich die Kandidaten gegenseitig aufs Korn nehmen, allerdings hinter den Kulissen. Drei Frauen, alle in derselben Partei und alle wollen einen Platz im Parlament. Premiere ist am Sonntag, 8. März, 18 Uhr, im kleinen Theater in der Wielandstraße.

Regie führt Edith Habisreitinger. „Wir wollen den Zuschauern zeigen, dass Politik ein hartes Geschäft ist und wie es so nach unseren Vorstellungen hinter den Kulissen zugeht.“ Die Spielleiterin verzichtet auf Namen der Parteien. Vielmehr geht es um Eifersüchteleien und Intrigen. Ausgerechnet die karrierebewussten Männer stehen hinter den Frauen, erklären, was sie tun und was lassen sollten. Immerhin sind Frauen in der Politik gefragt, damit kann man punkten.

Günther Habisreitinger schlüpft in drei Rollen

Ein Beispiel, wie Männer tatsächlich hinter ihren Frauen stehen und sie in ihrem Tun bestärken, ist das Ehepaar Edith und Günther Habisreitinger. Edith hat sich als Spielleiterin bereits öfter profiliert, hat sich in Kursen auf diese Tätigkeit vorbereitet. Regie war schon immer ihr Ding. Günther Habisreitinger führte auch schon Regie, wenn Frau Edith als Schauspielerin auf der Bühne stand. In der neuen Inszenierung schlüpft er in die Rolle von drei Männern, die aber im Stück nichts miteinander zu tun haben. Man könnte es als Gag der Regie betrachten, liegt aber daran, dass Männer für Laienbühnen schwer zu begeistern sind.

Autor Sebastian Seidel, Jahrgang 1971, leitet seit 2000 das von ihm gegründete „Sensemble-Theater“ in Augsburg, eine freie Bühne für zeitgenössische Dramatik. Zwischen den beiden Theatern in Vöhringen und der Schwabenmetropole gibt es Ähnlichkeiten. Beide Räumlichkeiten sind klein und bringen die Atmosphäre hautnah an die Zuschauer heran.

Die Aufführungstermine: Sonntag, 8. März, 18 Uhr, Samstag, 14. März, 20 Uhr, Samstag, 21. März, 20 Uhr, Sonntag, 22. März, 18 Uhr, Sonntag, 29. März, 18 Uhr, und Sonntag, 5. April, 18 Uhr.

Vorverkauf: Karten gibt es im Kosmetikstudio Renate Kirsch, unter 0176/27061587 und an der Abendkasse.

