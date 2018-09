21.09.2018

Spielt Popstar Rea Garvey bald in der Traube?

Könnte demnächst in der Traube in Bellenberg singen: der Popstar Rea Garvey. Ob das Konzert stattfindet, wird eine Abstimmung ergaben.

Die Kultkneipe in Bellenberg hat sich um ein Konzert beworben. Ab Montag läuft die Abstimmung.

Für ihre Konzerte ist die Traube in Bellenberg bekannt: Mit Rea Garvey könnte demnächst ein Poprstar zu Gast sein. Dies meldet der Ulmer Radiosender Radio7, der in seiner Reihe „Gaststuben-Konzert“ Künstler in Wirtschaften in der Region auftreten lässt. So spielte kürzlich Max Giesinger (Wenn Sie tanzt) in der Waldschenke in Rosenstein (Ostalbkreis). Als nächstes könnte Garvey nach Bellenberg kommen: Traube-Wirtin Christina Riegel hat ihr Lokal für das Konzert vorgeschlagen. Ob es dazu kommt, ist aber noch nicht sicher: Ab Montag läuft eine Online-Abstimmung.

Eine Woche lang können dann die Stimmen für die Traube abgegeben werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders. Doch die Traube hat Konkurrenz: Sieben Kneipen gehen ins Rennen um das Garvey-Konzert. Stattfinden soll es am Donnerstag, 11. Oktober. Insgesamt habe der Sender über 1000 Bewerbungen erhalten, heißt es in der Mitteilung weiter. Nun wird abgestimmt.

Garvey nach Bellenberg: Wirtin muss Werbetrommel rühren

Die Wettbewerber müssen nun aktiv sein und kräftig die Werbetrommel für sich rühren, so der Radiosender. Wohl nur dann hätten sie gute Chancen, sich gegen die Mitbewerber durchzusetzen. Freigeschaltet wird das Formular am Montag um kurz nach 7 Uhr auf der Website des Senders, „offen“ sei es bis zum Montag in der Folgewoche.

Sollte Riegel die größte Fangemeinde hinter sich versammeln, wird Rea Garvey in nicht einmal drei Wochen in der Traube auftreten. Die Tickets sind nicht frei verkäuflich, sie werden vom Sender nur verschenkt. (az)

Kontakt: Weitere Infos zum Gaststuben-Konzert gibt es auf radio7.de.

