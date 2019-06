Spitze des Tiefenbacher Maibaums bricht ab

Plus Das Bäumchen am oberen Ende des Maibaums hielt den Windböen nicht stand. Die Feuerwehr musste es zu Boden bringen. Nun haben die Klosterbeurer eine finstere Vermutung.

Gersthofen

Gersthofens Maibaum ist eine Nummer zu groß

Plus Anstehende Bauarbeiten am Rathaus in Gersthofen sind der Grund, dass Bürgermeister Michael Wörle jetzt zwei Maibäume hat – einer steht sogar in seinem Büro.