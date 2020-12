vor 34 Min.

Sportler gesucht

Landkreis zeichnet aus

Im Corona-Jahr 2020 konnten viele Sport-Wettkämpfe nicht stattfinden. Trotzdem möchte der Unterallgäuer Landrat Alex Eder an der Tradition festhalten, die erfolgreichsten Sportler des Jahres zu ehren. Der Landkreis veranstaltet jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landessportverband (BLSV) eine Sportlerehrung. In welchem Format diese 2021 stattfinden kann, ist noch nicht klar. Trotzdem bittet Eder die Unterallgäuer Vereine, Sportler und Mannschaften, die für die Ehrung in Frage kommen, bis zum 10. Januar zu melden. (az)

Die Kriterien und Anträge sind unter www.unterallgaeu.de/sportlerehrung zu finden. Per E-Mail schickt man diese an alexandra.hoertrich@lra.unterallgaeu.de, oder per Post an Landratsamt Unterallgäu, Büro des Landrats, Bad Wörishofer Straße 33, 87719 Mindelheim.

