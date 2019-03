05:30 Uhr

Sportveranstaltungen und Bombenfund: Viele Einsätze für das Rote Kreuz

Die Rotkreuz-Bereitschaften Illertissen und Altenstadt haben Bilanz gezogen. Auch bei Bombenfunden waren Mitglieder im Einsatz

Von Wilhelm Schmid

Mehr als 10000 Einsatz-, Ausbildungs- und Arbeitsstunden haben die Ehrenamtlichen der beiden Rotkreuz-Bereitschaften Illertissen und Altenstadt im Jahr 2018 geleistet. Bei ihrer gemeinsamen Jahresversammlung zogen die Führungskräfte Bilanz und vergaben Ehrungen für verdiente Aktive.

Auch in Neu-Ulm helfen die Rot-Kreuzler aus dem Landkreis-Süden

Dr. Wilfried Hiebl als Leiter der Bereitschaft Illertissen erwähnte mit Freude drei Neuaufnahmen sowie die gute Zusammenarbeit mit den Nachbargruppen aus Altenstadt, Bellenberg und Vöhringen. Diese habe sich besonders beim Weihnachtsmarkt und bei Großveranstaltungen wie dem Regionalligaspiel gegen 1860 München, dem Bezirksmusikfest in Jedesheim und dem Event „RunBikeRock“ bewährt. Bei den Evakuierungen in Neu-Ulm nach Bombenfunden waren die Illertisser Rotkreuzhelfer ebenfalls mit von der Partie. Im eigenen Haus an der Stauffenbergstraße wurde Dachsanierung abgeschlossen und nun stehen die Lehrsäle zur Renovierung an. Aus der Bereitschaft Altenstadt berichtete Brigitte Volz. Wie in Illertissen standen auch hier neben den routinemäßigen Einsätzen bei Blutspenden, Unterstützung des hauptamtlichen Rettungsdienstes und einer Reihe von Wachdiensten die schon genannten Großveranstaltungen sowie die Evakuierungen in Neu-Ulm und die gegenseitige Aushilfe bei anderen Bereitschaften im Landkreis auf der Agenda.

Viel Lob für die ehrenamtlichen Helfer

Für die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Betreuung des Landkreises Neu-Ulm, die in ihrer Mehrheit aus Altenstadter Aktiven besteht, berichtete Stefan Czerwinka über mehr als 1000 Einsatzstunden, wovon 588 nach Alarmen anfielen. Diese verteilten sich auf Bombenfunde in Neu-Ulm und Leipheim sowie auf den Brand einer Asylunterkunft in Gannertshofen, wo ein Vereinsheim als Quartier eingerichtet, aber dann nicht benötigt wurde.

Die Leistungen aller drei Gruppen, der aus Altenstadt, Illertissen und der SEG, wurden von mehreren Grußrednern als vorbildlich gewürdigt. So dankte der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter Ralf Heinrich den Ehrenamtlichen für ihre Einsatz- und Ausbildungstätigkeit; Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg schloss sich als BRK-Kreisvorsitzender an und versicherte, dass durch das großartige ehrenamtliche Engagement den Menschen in der Region stets ein Gefühl der Sicherheit vermittelt werde.

Der Kellmünzer Bürgermeister Michael Obst zeigte sich beeindruckt von den Leistungen und versicherte, dass er gerne angesprochen werden könne, wenn Unterstützung benötigt werde. Kreisgeschäftsführer Stefan Kast verband seinen Dank mit der Bitte darum, dass alle Aktiven ihren Eigenschutz beachten sollten. Erst kürzlich sei ein Rettungssanitäter im Einsatz durch einen Straftäter schwer verletzt worden, obwohl er diesem nur habe helfen wollen. Mit einer Reihe von Ehrungen schloss die Versammlung.

Lesen Sie auch: 4800 Stunden im Einsatz für die Anderen

Themen Folgen