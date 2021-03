vor 39 Min.

Spurenabgleich: Kripo klärt zwei Wohnungseinbrüche

Einbrüche, die sich Ende 2019 in der Unterallgäuer Gemeinde Boos ereignet haben, sind geklärt worden. Wie die Polizei dem Täter auf die Schliche kam.

Ein Ermittlungserfolg nach mehr als einem Jahr: Die Kriminalpolizei Memmingen hat zwei Wohnungseinbrüche in Boos geklärt. Der Täter hatte es im November 2019 im nordöstlichen Gemeindegebiet auf Goldmünzen und Schmuck abgesehen. Zudem richtete er einen Sachschaden in Höhe von mehr als 4000 Euro an. Durch einen Spurenabgleich mit Wohnungseinbrüchen im Bereich Aschaffenburg ermittelte die Polizei einen 37-Jährigen aus Würzburg, der sich nun auch für die Einbrüche in Boos vor einem Richter verantworten muss. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen