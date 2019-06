vor 20 Min.

Stadt Memmingen macht Ikea konkretes Angebot

Die Stadt Memmingen will das Areal des Möbelkonzerns neben dem Autobahnkreuz erwerben. Verhandelt wird in den kommenden Tagen.

Von Volker Geyer

Im März hatte der Ikea-Konzern die Bombe platzen lassen und mitgeteilt, dass er die Pläne für eine Niederlassung in Memmingen komplett einstampft. Als Grund wurde eine neue Expansionsstrategie genannt. Der Möbelriese baut keine Standard-Einrichtungshäuser mehr auf der grünen Wiese, sondern setzt auf Metropolregionen und Innenstädte sowie auf den Online-Handel. Allerdings hatte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt längst ein 15 Hektar großes Areal neben dem Memminger Autobahnkreuz erworben. Dieses Filet-Grundstück möchte die Stadt nun unbedingt kaufen. „Wir haben ein entsprechendes Angebot abgegeben“, sagt Oberbürgermeister Manfred Schilder gegenüber unserer Redaktion. Ihm zufolge soll es in den nächsten Tagen einen Verhandlungstermin mit Verantwortlichen des Konzerns geben. Wie viel die Stadt geboten hat, möchte er nicht verraten. Allerdings ist er guten Mutes, dass sich die Kommune und Ikea einig werden könnten. Seine Zuversicht schöpft er auch aus Aussagen der Schweden, nach denen diese das Areal gerne an Memmingen veräußern würden.

Ideen für das "Filet-Grundstück" gibt es bereits

Zwar kann sich OB Schilder vorstellen, dass große Projektentwickler durchaus dazu bereit wären, für das Grundstück neben dem Autobahnkreuz mehr zu bieten als die Stadt. „Aber nur dann“, schränkt er ein, „wenn sie Baurecht für ihre Pläne bekommen.“ Und über dieses Baurecht entscheiden die Memminger Stadträte. Daher werde es möglichen Investoren letztlich wohl zu unsicher sein, das Gelände ohne konkrete Aussicht auf Baurecht zu kaufen. Darüber hinaus geht Schilder davon aus, dass Ikea schon deshalb das Gelände möglichst bald verkaufen möchte, da das Unternehmen für dortige Gebäude und deren Sicherung verantwortlich ist. Schließlich wird die Rinderbesamungs-Genossenschaft demnächst nach Hitzenhofen umziehen.

Dem Rathauschef ist aber auch klar, dass das Gelände nicht für einen Apfel und ein Ei zu haben sein wird. „Ikea hat natürlich ein wirtschaftliches Interesse“, sagt Schilder. Schließlich habe das Unternehmen bereits viel Geld in seine einstigen Pläne gesteckt. Falls es mit dem Grundstückskauf klappen sollte, sind in den Augen des Oberbürgermeisters zahlreiche Möglichkeiten denkbar, das Areal zu nutzen. „Es gibt aber noch keine konkreten Überlegungen bei der Stadt.“ Dazu sei es zu früh.

Indes gab es in den vergangenen Monaten vonseiten der Stadtratsfraktionen bereits Vorschläge. Sie reichen vom Bau eines neuen Klinikums über die Ansiedlung mittelständischer Betriebe bis zum Wohnungsbau. Eine ganz andere Überlegung kursiert laut Schilder ebenfalls: der Bau eines Konzert-Gebäudes nach dem Vorbild der Hamburger Elbphilharmonie. Der OB kann nur schmunzeln und fragt: „Wie soll die dann heißen? Etwa Stadtbach-Philharmonie?“

