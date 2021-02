vor 18 Min.

Stadt Vöhringen sucht Klimaschutzmanager

Die Stadt Vöhringen will einen Klimaschutzmanager in Vollzeit anstellen. Ein geeigneter Kandidat wird gerade gesucht.

Plus In Vöhringen soll sich ein Angestellter um Umweltfragen kümmern. Simon Ziegler macht diesen Job in Illertissen. Das waren seine Projekte bisher.

Von Franziska Wolfinger

In Vöhringen soll sich ein Klimaschutzmanager künftig in Vollzeit um Umweltschutzthemen kümmern. Die Stadt sucht gerade einen geeigneten Kandidaten, der den Job ab dem 1. März übernimmt.

Doch wie genau sieht die Arbeit eines „Klimaschutzmanagers“ überhaupt aus? Simon Ziegler ist seit fünf Jahren als solcher bei der Stadt Illertissen angestellt und berichtet aus seinem Berufsalltag. Der gliedert sich vor allem in fünf Bereiche, die hier mit Beispielen aufgelistet werden:

Beratungs-, Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit Das ist der Bereich, von dem die Bürger am meisten mitbekommen. Ziegler hat seit 2015 beispielsweise diverse Projekte mit Schulklassen oder Kindergärten gemacht, in denen die Kinder und Jugendlichen früh an das Thema Klima und Umwelt herangeführt werden sollen. Aber auch für Erwachsene hat der Klimaschutzmanager einiges im Angebot, unter anderem die monatlich stattfindenden kostenlosen und neutralen Energieberatungen in Zusammenarbeit mit der Regionalen Energieagentur.

Simon Ziegler ist seit fünf Jahren Klimaschutzmanager in Illertissen. Bild: Jens Carsten (Archivfoto)

Mobilität Auch in Sachen Mobilität ist großes CO2-Einsparpotenzial vorhanden. In Illertissen wurden Ladesäulen für E-Autos aufgestellt, es gibt ein Carsharing-Angebot und insbesondere Radfahren wird gefördert. So gibt es am Bahnhof nun beispielsweise überdachte Abstellmöglichkeiten für Räder. Bemerkenswert: Der Klimaschutzmanager hat auch dafür gesorgt, dass der Bauhof der Stadt CO2-neutral geworden ist.

Ausbau erneuerbarer Energien Der Klimaschutzmanager ist auch dafür verantwortlich, Möglichkeiten zur Gewinnung erneuerbarer Energien zu unterstützen und aufzuzeigen. So wurde auf dem Dach des neuen Kindergartens in der Mozartstraße eine Fotovoltaikanlage installiert und auch auf dem neuen Feuerwehrgerätehaus soll es eine solche geben. Auch Biogas war und ist noch ein Thema, wobei der Boom in den Jahren nach 2012 deutlich abgeflacht sei.

Naturschutz und ökologische Landwirtschaft Auch auf den städtischen Flächen hat sich einiges getan. Wer zum Beispiel von der Stadt Ackerflächen neu pachtet, darf nun kein Glyphosat mehr verwenden. Außerdem ist die Bienenstadt der Initiative „Deutschland summt“ beigetreten und im Zuge von „Illertissen pflanzt“ werden Bäume in der Stadt aufgestellt.

Städtische Liegenschaften und Infrastruktur Hier wurden zunächst entsprechende Daten zum Energieverbrauch erfasst. Durch Umstellung auf LED-Beleuchtung und geringe Investitionen in Heizsysteme wurde der Energieverbrauch reduziert.

Der Stadtrat in Vöhringen muss dem Posten noch zustimmen

Offiziell fehlt dem Klimaschutzmanager in Vöhringen nun noch das Okay des Stadtrates. Der muss zustimmen, wenn in der Stadt neue Stellen geschaffen werden. Hauptamtsleiter Dominik Mennel sieht darin allerdings kein Problem. Schließlich war es der Stadtrat, der sich vor gut einem Jahr den entsprechenden Posten gewünscht hat. Und so lange hat es nun gedauert, bis die Förderanträge bearbeitet waren. Der Posten des Klimaschutzmanagers wird laut der Stellenausschreibung vom Bundesumweltamt bezuschusst.

Vöhringen versucht seit einiger Zeit den Fokus auf das Thema Klimaschutz zu legen. So gab es Baumpflanzaktionen, und Bauherren wird, wenn sie ein Flachdach planen, vom Bauausschuss nahe gelegt, über Dachbegrünung nachzudenken.

Auch der Illertisser Klimaschutzmanager freut sich, dass er in Vöhringen bald einen Kollegen haben wird. Die meisten Städte in der Region würden das Thema Klimaschutz inzwischen ernst nehmen und hätten einen Angestellten, der in der Verwaltung explizit dafür zuständig ist. „Ob der jetzt unter dem offiziellen Titel „Klimaschutzmanager“ läuft oder nicht, ist dabei ja eigentlich nicht so wichtig.“

