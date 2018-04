10:00 Uhr

Stadt macht gegen Strabs-Gesetz mobil

Die geplante Abschaffung der Anliegerbeiträge im Straßenbau führt in Illertissen zu einer ungleichen Behandlung. Das wollen die Räte so nicht hinnehmen.

Von Jens Carsten

Druck auf die Landespolitik ausüben: Diesen Appell hat der Illertisser Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) am Donnerstagabend in einer Sitzung des Stadtrats ausgegeben. Es ging um den Gesetzentwurf zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzungen (kurz: Strabs). Der würde nämlich, wie berichtet, in Illertissen zu einer ungleichen Behandlung der Anlieger führen. Der Hintergrund: Einige hatten sich bei großen Bauprojekten wie der Bayernstraße und der Spöck für eine komplette Vorauszahlung (Ablöse) entschieden – andere wollten die Summe schrittweise begleichen und hatten zunächst einen Anteil der zu erwartenden Kosten überwiesen. Weitere Raten sollten folgen, inklusive einer Endabrechnung.

Das Problem mit dem neuen Gesetz: Weil als Stichtag für die Abschaffung der 31. Dezember 2017 gilt, sind Ratenzahler nun fein raus. Mehr als die bereits beglichene, kleine Vorabzahlung soll von ihnen nicht mehr verlangt werden, den Rest übernimmt der Staat. Wer allerdings im vorab die volle Summe bezahlt hat, ärgert sich nun – und zwar völlig zu Recht, wie Bürgermeister Eisen in der Ratssitzung deutlich machte. „Das ist reine Willkür und komplett ungerecht“, sagte er an die Räte gewandt. Und bat die Lokalpolitiker, selbst in der Sache aktiv zu werden: Jede Fraktion solle an die Landtagsabgeordneten ihrer Partei schreiben, um möglicherweise noch auf den laufenden Gesetzgebungsprozess einwirken zu können. Die Illertisser Stadtverwaltung habe Widerspruch eingelegt, betonte Eisen. Man habe zudem Überlegungen angestellt, ob bereits geleistete Zahlungen vielleicht einfach an die betroffenen Bürger zurücküberwiesen werden könnten.

Das sei allerdings nicht möglich, sagte Kämmerer Markus Weiß. Denn das könne wohl als „Veruntreuung von Steuergeldern“ gewertet werden. Allerdings wolle man „alles versuchen“, um die durch das Strabs-Gesetz veranlasste Ungleichbehandlung noch abzuwenden. Jene sei ein „Unding“, sagte Weiß. Denn wer wie viel für den Straßenausbau zahlt (Komplettablöse oder Anteil), werde dadurch rein zufällig festgelegt. „Das ist sehr, sehr unbefriedigend“, sagte der Kämmerer. Er rief dazu auf, politisch tätig zu werden. „Je mehr Multiplikatoren, desto besser.“

Den zustimmenden Wortmeldungen aus dem Ratsgremium nach zu schließen, könnte der Illertisser Unmut durchaus im Münchner Landtag ankommen. So sprach sich Wilhelm Fischer (CSU) dafür aus, kommunale Rückzahlungen zu prüfen. „Von einer Veruntreuung kann da keine Rede sein, wir sollten dran bleiben.“ Und Ansgar Batzner (Freie Wähler) schlug vor, die Bedenken bei geeigneten Stellen „auf den Punkt zu bringen“, zum Beispiel bei Landrat Thorsten Freudenberger und im Bezirkstag.

Die durch das neue Gesetz entstehenden Ungerechtigkeiten würden aktuell nicht nur in Illertissen kritisiert, hieß es. Aus vielen Kommunen seien Aufschreie zu hören, weshalb wohl mit einer Klagewelle zu rechnen sei – falls nicht nachgebessert werde, was Bürgermeister Eisen gestern Abend jedoch mit Nachdruck anregte: „Am besten wäre es, wenn die Ausbaubeiträge für die Anlieger ganz wegfallen und der Staat alles übernimmt.“

