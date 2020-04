19:15 Uhr

Stadtentwicklung: Hier können die Bürger online mitreden

Plus Die Illertisser dürfen jetzt im Internet ihre Meinung sagen: Wie soll die Innenstadt künftig aussehen? So funktioniert das System.

Von Rebekka Jakob

Illertissen wächst: 18300 Menschen leben derzeit in der Stadt, Tendenz steigend. Eine gute Nachricht für die Stadt – und ein Grund dafür, sich mit der künftigen Entwicklung näher zu beschäftigen. Wie soll die Illertisser Innenstadt in Zukunft aussehen? Was muss sich städtebaulich ändern? Fragen, an deren Beantwortung auch die Illertisser Bürger mitarbeiten sollten. Weil das wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht auf dem üblichen Weg möglich ist, hat die Stadt jetzt einen anderen Weg eingeschlagen - über das Internet. Die Beteiligung ist allerdings noch sehr überschaubar.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Illertissen: Größe der Stadt und Erscheinungsbild passen nicht mehr zusammen Dabei sieht Florian Schilling, Stadtplaner im Illertisser Rathaus, bei der Entwicklung großen Handlungsbedarf: Denn mit seiner Einwohnerzahl und seiner Lage könne von Illertissen als Kleinstadt in einer Wachstumsregion eine gewisse Urbanität erwartet werden. Tatsächlich sei das Erscheinungsbild der Stadt aus mehreren Gründen eher ländlich geprägt. Schilling: „Die sehr gute Anbindung an das Autobahnnetz und das Eisenbahnnetz sind weitere Gründe für einen verstärkten Zuzug und somit auch für eine aktuell hohe Bauaktivität in der Stadt. Mittelfristig ist zu prognostizieren, dass dieser Trend anhalten wird.“ Attraktivität der Innenstadt von Illertissen muss sich steigern Für die weitere Entwicklung der Stadt sei eine Steigerung der Attraktivität der Innenstadt sehr wichtig um ein funktionsfähiges, urbanes Zentrum zu sichern. Bereits in den 1990er Jahren gab es eine vorbereitende Untersuchung, um der Stadt mehr Urbanität zu verleihen, ein Sanierungsgebiet wurde förmlich festgelegt. Entstanden sind daraus unter anderem der neugestaltete Marktplatz und die Neugestaltung der Hauptstraße als innerstädtische Geschäftsstraße. Über eine Onlineplattform können Bürger mitreden: Wie soll sich die Illertisser Innenstadt entwickeln? Bild: Stadt Illertissen Jetzt jedoch läuft das bestehende Sanierungsgebiet „Altstadt/Kernstadt“ aus und soll fortgeschrieben werden – denn manche der Maßnahmen sind aus unterschiedlichen Gründen hinfällig geworden. Andere, wie die Sanierung des Carnac- Platzes, wurden noch nicht umgesetzt. Außerdem kamen neue Fragestellungen hinzu. Und selbstverständlich ist ein ausgearbeitetes Konzept auch immer Grundlage für das Zuweisen von Zuschüssen wie der Städtebauförderung. Statt Bürgerversammlung wird jetzt online kommentiert Normalerweise hätte eine öffentliche Veranstaltung, beispielsweise in der Historischen Schranne, den Bürgern Gelegenheit gegeben, ihre Wünsche und Vorstellungen zur Innenstadtentwicklung zu äußern. „Aufgrund der Pandemie haben wir auf eine Bürgerversammlung verzichtet und ein Online-Kommentierungstool organisiert“, so Stadtplaner Florian Schilling. Er versichert: Mitmachen ist ganz einfach. Registrierung dauert nur knapp eine Minute Unter diesem Link kann sich jeder Bürger registrieren. „Das dauert vielleicht eine halbe bis eine Minute“, sagt Schilling. Ist das erledigt, erscheint eine Karte des Sanierungsgebietes in Illertissen. Mit dem Button „Pin setzen“ können die Nutzer dann eine Stelle im Sanierungsgebiet markieren – und mit einem kurzen Kommentar die jeweilige Problemsituation aufzeigen. Auch eine Diskussion ist möglich: Klickt man auf die bestehenden Pins in der Karte, kann ein bereits abgegebener Kommentar weiter kommentiert werden. Was sich in der Illertisser Innenstadt sonst noch tut, lesen Sie hier: Bepflanzung: Stadträte finden die neuen Tröge gar nicht dröge



