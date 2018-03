15:00 Uhr

„Stadtgärtner“ verabschiedet sich von der Kommunalpolitik

CSU-Rat Alfons Müller scheidet nach 28 Jahren aus dem Babenhauser Gremium aus. Welche Gründe er hat – und wie es nun weitergeht,

Von Fritz Settele

Seit 28 Jahren sitzt Alfons Müller im Babenhauser Marktrat, genauer: seit 1. Mai 1990. Damit soll Ende Mai Schluss sein. So steht es jedenfalls in seinem Schreiben an Bürgermeister Otto Göppel. Denn dann will der CSU-Mann das Gremium verlassen. In dem Antrag bittet er den Marktgemeinderat um das Einverständnis für seinem Rücktritt. In erster Linie nennt der 70-Jährige gesundheitliche Gründe, auch wenn er die Motive seines Ausscheidens nach dem Kommunalrecht eigentlich nicht nennen müsste. Somit dürfte die Entscheidung der bisherigen Ratskollegen nur noch eine Formsache sein.

Mit Müller verliert der Marktrat einen seiner dienstältesten Mitglieder. Er übte zahlreiche Ämter aus, zuletzt vor allem das des Referenten für Land- und Forstwirtschaft, aber auch für die Friedhöfe und das Bestattungswesen. Außerdem gehörten die Kindergärten und Spielplätze zu seinem Aufgabengebiet. Sein Augenmerk lag stets auch auf den Feld- und Waldwegen.

Müller saß er über all die Jahre hinweg in zahlreichen Ausschüssen, darunter im Hauptverwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss, im Bau- und Umweltausschuss sowie im Zweckverband Realschule.

Dass Müller, der 1980 in den Dienst der Marktgemeinde trat, als gelernter Gärtner schnell die Führung der „Grünabteilung“ – und später auch des gesamten Bauhofs – innehatte, war folgerichtig. Er erwies sich als Verteidiger der Natur und somit der heimischen Bäume, Büsche und Grünanlagen. So war er über Jahrzehnte hinweg für die Begrünung des Fuggermarktes verantwortlich, wobei er das Ortsbild jedes Jahrmit bis zu 15000 selbst gezogener Pflanzen verschönerte.

Dass ihm die Bevölkerung sein Engagement zum Wohl der Umwelt und der Mitmenschen abnahm, belegten die Wahlergebnisse. Müller war bei den vergangenen drei Marktratswahlen „CSU-Stimmenkönig“, egal von welchem Listenplatz aus er angetreten war. Dies führt er nicht zuletzt darauf zurück, dass „mich die Bürger so nehmen, wie ich bin – vor allem offen gegenüber jedem, der ein Anliegen hat“. An seiner Art will er auch nach seiner Zeit im Marktrat nichts ändern, wie er sagt – auch wenn er sein Engagement deutlich verringern muss.

Als Hauptgrund für seinen Rücktritt führt Müller seine angeschlagene Gesundheit an. Er erlitt im Herbst vergangenen Jahres eine „Gürtelrose mit teilweisen Gesichtslähmungen“, also keinen Schlaganfall. Dies forderte sein Tribut. Es sei „nicht zu erkennen, wie lange dieser Zustand noch anhält“, sagt Müller. Ein Marktrat jedoch sollte seiner Meinung nach stets „voll engagiert und entscheidungsfreudig“ sein. Dies sei angesichts angespannter Haushaltskassen und umfangreicher Projekte, die anstehen, unumgänglich. Durch seine Krankheit sei ein Teil dieser Energie verloren gegangen. Hinzu komme das Alter. Mit 70 Jahren sei man nicht mehr so vorausschauend wie früher – „und gerade dieser Weitblick ist ein wichtiger Aspekt für ein Marktratsmandat“, erklärt der Babenhauser. So bleibt Müller künftig mehr Zeit, um sich um seinen Garten samt Geflügel zu kümmern, aber auch für das Motorradfahren und Reisen.

Bernd Ziegler, Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft, erläutert auf Nachfrage, dass der Marktrat in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch, 20. März, über den Antrag von Alfons Müller entscheiden wird. Dies sei aber nur eine Formalie. Anschließend wird Ziegler den möglichen Nachrücker informieren, in diesem Fall Hubert Putz. Sollte dieser das Mandat nicht antreten wollen, wären jene Personen, die als Nächstes auf der CSU-Liste stehen, an der Reihe – gemäß ihres Stimmenanteils bei der jüngsten Kommunalwahl. Das wären Sonja Henle beziehungsweise Waltraud Liedel. Ziegler ist sich sicher, dass in der Aprilsitzung der Nachfolger von Müller vereidigt wird. Auf alle Fälle werde es keinen verwaisten Gemeinderatsstuhl – wie vor Kurzem in Ketterhshausen geschehen – geben.

