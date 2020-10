05.10.2020

Stadtrat ermöglicht ein wenig mehr Vielfalt auf dem Illertisser Friedhof

Plus Der Stadtrat ringt sich nach langer Diskussion zu einer kleinen Veränderung der Regeln für die Grabgestaltung durch. Zeitgleich ist ein neuer Bereich fertig geworden.

Von Rebekka Jakob

Die Illertisser Stadträte haben es sich nicht leicht gemacht: Die leidenschaftliche und kontroverse Diskussion über die Gestaltung von Grabeinfassungen auf den städtischen Friedhöfen setzte sich aus dem Hauptausschuss auch in der Sitzung des Stadtrats fort. So vielfältig die Möglichkeiten dafür sind, einem Grab einen Rahmen zu geben, so vielfältig waren auch die Meinungen im Gremium. Am Ende stand ein Kompromiss, der Hinterbliebenen ein wenig mehr Freiheit bei der Gestaltung der Grabstätten schenkt.

Stein und Pflanzen – mehr war bisher als Einfassung für die Gräber auf den städtischen Friedhöfen nicht zugelassen. Doch theoretisch gäbe es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten: Metall, Holz oder Kunststoff wären mögliche Werkstoffe – der Variantenreichtum bei der Gestaltung dieser Materialien wäre praktisch unerschöpflich. Vor allem, wenn bei Metall durch Beschichtungen praktisch das ganze Spektrum des Regenbogens denkbar wäre.

Das Thema bewegt die Menschen

Das Thema war in der Stadt stark diskutiert worden, so Zweiter Bürgermeister Wolfgang Ostermann ( SPD): „An den Leserbriefen in der Illertisser Zeitung und den Kommentaren auf Facebook hat man gesehen, dass das Thema die Menschen sehr bewegt.“

Eine schwierige Entscheidung also für den Stadtrat, die Klaus Herrmann vom Ordnungsamt versuchte, in einen Abstimmungsmodus zu gießen. So stimmten die Ratsmitglieder nicht nur über die drei Materialienbereiche an sich ab – sondern auch darüber, ob alle Farben und Beschichtungen zugelassen werden – oder ob neben Naturtönen Grün, Braun, Weiß, Schwarz, Grau und deren Mischtönen auch die Ursprungsfarbe des Metalls erlaubt sind. Während Stadträte wie Uwe Bolkart und Markus Ritter dafür plädierten, alles zu lassen, wie es bisher war, machten sich andere wie Heidi Ritsche-Thoma (Freie Wähler) für mehr Freiheit stark: „Man sollte schon auch den Leuten ihren Geschmack lassen.“ Gilbert Kammerlander ( ÖDP/AB/Grüne) warf die Frage auf, ob eine Veränderung wirklich von einer so breiten Mehrheit der Bürger gewünscht werde. „Ich denke, die Mehrheit der Bürger ist vielmehr entsetzt, wenn wir das so machen.“ Er plädierte dafür, eine Veränderung nicht überall zuzulassen.

Gräber dürfen künftig Metalleinfassungen haben

Am Ende setzte er sich mit seinem Antrag durch, am alten Waldfriedhof keine Änderung der Regeln vorzunehmen. Die Mehrheit der Stadträte folgte diesem Vorschlag – und stimmte zudem dafür, künftig Einfassungen aus Metall zuzulassen. Die von einigen Ratsmitgliedern befürchteten bunten Farben (Rüdiger Stahl, ÖDP/AB/Grüne: „Mintgrün, oder am Ende sogar Pink) bleiben dabei ausgeschlossen, nur Naturtöne oder die ursprüngliche Farbe des Metalls sind erlaubt.“

Eine weitere sichtbare Veränderung gibt es seit der vergangenen Woche auf dem Illertisser Friedhof: In der Nachbarschaft des Urnenhofs ist ein gärtnerisch gepflegtes Feld mit Steinstelen angelegt worden, das für Urnenbestattungen vorgesehen ist. Die Beschriftung durch Bronzegusstafeln, deren Format, Gestaltung und Befestigung über der Granitoberfläche werden von der Stadt festgelegt.

Außerdem umfasst die Friedhofssatzung nun auch die vor einigen Wochen vom Stadtrat beschlossenen Regelungen für die Wände im Urnenhof: Erlaubt sind in der Urnenwandanlage und bei den Urnenstelen das Befestigen von kleinen und dezent wirkenden Blumenvasen, Verzierungen zum Beispiel mit Rosen oder Vögeln, sowie das Anbringen von einem kleinen Bild der Verstorbenen mit Rahmen direkt an der Verschlussplatte und von speziellen Kerzenhaltern.

