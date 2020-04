Städtepartnerschaft: Was wird aus Illertissens bretonischer Woche?

Plus Für die Gäste aus der Partnerstadt Carnac in der Bretagne ist das Oktoberfest immer ein Höhepunkt. Doch das ist bereits abgesagt. Können die Franzosen überhaupt kommen?

Freundschaftstreffen können noch so fest verankert sein – wenn höhere Gewalt, wie aktuell die Corona-Krise, dazwischenfunkt, muss so manche Tradition neu überdacht werden. Zum Beispiel die heuer vom 25. September bis 2. Oktober wieder anstehende Bretonische Woche in Illertissen. Doch kann diese überhaupt stattfinden? Wir haben mit den Organisatorinnen in Schwaben und der Bretagne darüber gesprochen.

Alle vier Jahre kommen die Gäste aus Carnac nach Illertissen

Rund 150 Bewohner aus Carnac und dem benachbarten La Trinité-sur-Mer pflegen dafür im Vierjahresrhythmus per Bus, Bahn, Auto und sogar Fahrrad die 1200 Kilometer lange Strecke zur Partnerstadt Illertissen anzutreten. Ein Muss ist dabei der Kühllastwagen voll bretonischer Spezialitäten, deren Verkauf oder Verzehr wesentlich zum Ambiente der Begegnungen mit den französischen Freunden beitragen.

Der Kalender zeigt diese Woche den Welttag der Städtepartnerschaften an, der dazu aufruft, füreinander da zu sein. Doch ausgerechnet jetzt sehen sich die seit 1974 befreundeten Partnerstädte Illertissen und Carnac in ihren Aktivitäten gebremst. Die Bretonische Woche steht auf der Kippe.

Städtepartnerschaft: Nomalerweise würden jetzt die Drähte heißlaufen

Normalerweise würden um die Zeit die Drähte heiß laufen mit Gesprächen zwischen Marie-Claire Ezan und Helga Sonntag, den Partnerschaftspräsidentinnen dort und hier. Stattdessen machen ihre Planungen Pause. Helga Sonntag nennt die drei Möglichkeiten: „Durchziehen wie vorgesehen, feiern im kleinen Rahmen oder absagen.“

In Illertissen sei alles vorbereitet, doch durch die Absage des Oktoberfestes und der Illertisser Musiknacht würden schon zwei interessante Termine wegfallen, so Sonntag. Gerade auf die Wiesn freuen sich die Besucher aus der Bretagne nämlich immer besonders. Natürlich ließe sich aber Ersatz finden. Vorgesehen seien auch Besuche der Stadt Nürnberg und der Breitachklamm mit Oberstdorf – aber all das ginge mit Menschenansammlungen einher. Sonntag: „Als Gastgeber sind wir offen, wir warten zunächst die Einschätzung unserer Freunde ab.“ Doch diese könne es nicht vor Mitte Juli geben, da für die Bretonen die Versammlungsräume erst ab 15. Juli wieder geöffnet seien.

Warten auf eine Antwort aus dem Rathaus von Carnac

Immerhin, so viel kann Marie-Claire Ezan sagen: „Derzeit warten wir auf Antwort aus dem Rathaus in Carnac, inwieweit überhaupt eine Reisegenehmigung zu erhalten ist.“ Sie zählt einige der Punkte auf, über die ihr Gremium beim Treffen zu beraten habe: Zunächst stelle sich die Frage, ob die Pandemie zurückkehren werde und der Gesetzgeber Busreisen überhaupt gestatte. Es müssten sich auch ausreichend reisewillige Bretonen finden und entsprechend dazu eine Anzahl von Gastgebern in Illertissen. „Über all das müssen wir uns besprechen“, so Ezan. Bis dahin gelte es zu warten. „Die Entscheidung wird in Zusammenarbeit mit allen Akteuren des Austausches und der Meinung der Illertisser Partnerschaftspräsidentin Helga Sonntag fallen“, betont deren Kollegin aus Carnac.

Auch in der Bretagne herrscht künftig Maskenpflicht

Dass den Carnacois derzeit mehr die Hände gebunden sind als den deutschen Freunden, liegt an den strengen staatlichen Restriktionen, die in Frankreich noch bis zum 11. Mai gelten. Ezan weiß: „Jeder sehnt eine Entspannung herbei und alle nähen schon fleißig Masken, um dann nicht so unvorbereitet dazustehen wie im Februar und März.“ Auch die Stadtverwaltung habe Gesichtsschutz bestellt, um ihn Anfang nächsten Monats in Carnac zu verteilen. Ab 11. Mai, wenn die Einschränkungen gelockert werden, sind in Frankreich Masken für alle Pflicht. Die Bürger in der Bretagne – ob sie hier ihren Erst- oder Zweitwohnsitz haben – würden die strengen Vorschriften mittragen.

Bretonen dürfen momentan keinen hochprozentigen Alkohol kaufen

Der Präfekt von Morbihan habe den Verkauf von Hochprozentigem wie Rum, Whiskey, Gin, Portwein oder Martini verboten, um alkoholbedingten Konflikten vorzubeugen, informiert Ezan weiter. Bekanntlich liebten es die Franzosen, ihre Mahlzeiten mit einem Aperitif zu beenden, ergänzt sie in Erinnerung an bessere Zeiten.

Das ist Illertissens Partnerstadt Carnac 1 / 3 Zurück Vorwärts Carnac, bretonisch Karnag, liegt an der französischen Atlantikküste im Département Morbihan in der Region Bretagne. Der Name Carnac soll vom keltischen Karn kommen, das Stein oder Fels bedeutet. Man findet diesen Begriff auch im Wort Cairn, das zur Bezeichnung der steinernen Grabhügel dient.

Die Gemeinde hat etwa 5000 Einwohner und ist Partnerstadt von Illertissen (Landkreis Neu-Ulm). Alle vier Jahre kommen Besucher aus Lannion nach Illertissen zur "Bretonischen Woche". Auch die Illertisser fahren im Vier-Jahresrhythmus in die Bretagne.

Der Ort ist berühmt für ihre mehr als 3000 Menhire (Hinkelsteine), die zu Steinreihen, (französisch alignements) gruppiert sind. In der Nähe liegen auch Steingehege und diverse Großsteingräber, die sogenannten Dolmen. Der bei Touristen beliebte Ort am Golf von Morbihan ist außerdem ein weltbekanntes Seebad mit einem Thallasso-Therapiezentrum. (rjk)

Jetzt aber würden sich alle über die Wiederbelebung der Aktivitäten an den Stränden Sorgen machen. Die Wirtschaft in Carnac stehe und falle mit dem Tourismus und Wassersport, den Restaurants, Bars, Hotels oder Campinggästen. Daher seien jetzt schon Arbeitssondergenehmigungen für die Handwerker und Erleichterungen für Handel und Geschäfte geplant, um ihnen die Wiederaufnahme ihrer Gewerbetätigkeit zu erleichtern. Ob die Erleichterungen auch für den Besuch bei den Freunden in Illertissen reichen werden – darauf hoffen im Moment alle Beteiligten.

