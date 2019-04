vor 22 Min.

Starke Polizeipräsenz in Untereichen: War es eine Drogenrazzia?

Bewohner des Altenstadter Ortsteils sind besorgt: Mehrere Streifenwagen stehen am Dienstag vor einem Anwesen, auch ein Helikopter ist im Einsatz.

Bilder wie diese kennt man vor allem aus Filmen: Mehrere Streifenwagen und ein Helikopter waren am Dienstag in Untereichen im Einsatz. Aufmerksame Bewohner wandten sich bereits an unsere Redaktion und wollten wissen, was die Polizei dort zu tun hatte. Ein Leser schrieb via Facebook von einem „riesengroßen Aufgebot“.

Doch bis zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht viel bekannt, laut einem Sprecher die Kriminalpolizei Neu-Ulm laufen die Ermittlungen - er könne deswegen keine Auskünfte geben. Der Sprecher betont aber, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestand.

Drogenrazzia?: Die Polizei gibt noch nichts bekannt

Nach unbestätigten Informationen unserer Redaktion könnte es sich um eine Drogenrazzia gehandelt haben. Fest steht das allerdings nicht.

Ob tatsächlich illegale Betäubungsmittel gefunden wurden und wer in die Sache involviert ist, ist momentan ebenfalls noch offen. Die Bewohner in Untereichen sind nach dem Einsatz jedenfalls hellhörig geworden.

Wir halten Sie auf dem Laufenden. (az)

