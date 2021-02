10.02.2021

Starker Schneefall bringt Fahrer ins Schleudern

Plus Bei Dietenheim wurde ein Mensch verletzt. Eine Reihe von weiteren Unfällen im Raum Illertissen enden mit schweren Blechschäden.

Der starke Schneefall am Mittwochnachmittag führte in der Region zu mehreren Unfällen. Zwischen Dietenheim und Balzheim stießen gleich drei Autos zusammen.

Kurz vor 17 Uhr war ein 21-jähriger BMW-Fahrer von Balzheim kommend in Richtung Dietenheim unterwegs. Etwa auf halbem Wege, beim „Halbertshof“, bremste ein vor ihm fahrender Skoda-Fahrer, was der BMW-Fahrer zu spät bemerkte. Er fuhr auf den Vorausfahrenden auf, sein Fahrzeug schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort war ein 53-Jähriger mit seinem Opel unterwegs. Beim unvermeidlichen Zusammenstoß kam der Opel von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben auf der Seite liegen. Der 53-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Lkw-Fahrer will an Unfallstelle vorbei - und landet selbst im Graben

Kurz nach dem Unfall wollte der Fahrer eines mit Futtermittel beladenen Lkw an den liegen gebliebenen Fahrzeugen vorbeifahren, geriet aber dabei mit einer Seite des Lasters auf das Bankett, sodass die rechten Räder darin teilweise versanken. Das Fahrzeug musste später von einem anderen Lkw heraus gezogen werden, weil die Abschleppdienste ausgelastet waren.

Die Feuerwehr Dietenheim sicherte die Unfallstelle ab und sperrte die Landesstraße 260 von dem Kreisverkehr südlich Dietenheim nach Unterbalzheim bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten. Diese zogen sich über mehrere Stunden hin. Gleichzeitig musste ebenfalls vom Kreisverkehr aus die nach Hörenhausen führende L 1268 über die Wainer Steige bis zur Abzweigung nach Wain wegen Schneeglätte so lange gesperrt werden, bis ein Schneepflug die Straße frei geräumt hatte.

Unfall im Schnee: 25.000 Euro Schaden

Wegen der unnklaren Lage an der Unfallstelle waren zunächst ein Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen gerufen worden. Der Hubschrauber und ein Rettungswagen konnten ohne Patienten wieder umkehren. Der 53-jährige Leichtverletzte wurde in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 25.000 Euro an.

Unfall auf der L260 Dietenheim-Balzheim Video: Wilhelm Schmid

Zahlreiche weitere Verkehrsunfälle im Raum Illertissen ereigneten sich am Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Es blieb bei Blechschäden.

Auf der Bellenberger Straße in Tiefenbach kam ein 19 Jahre alter Autofahrer aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, das Auto prallte gegen eine Leitplanke. Das Fahrzeug wurde laut Polizeiangaben stark beschädigt, ebenso die Leitplanke. Es musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 21.000 Euro geschätzt.

Eine 30-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch in Vöhringen/Thal mit ihrem Wagen gegen einen Laternenmasten gefahren. Die Frau war nach Angaben der Polizei auf der Unteren Hauptstraße in westlicher Richtung unterwegs. Auf der abschüssigen Strecke war die Fahrbahn schneebedeckt, so dass die Frau in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Dort kollidierte sie mit einem Laternenmasten. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 8500 Euro.

Lastwagen fährt sich im Schnee fest

Mit seinem Lastwagen ist ein 33-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen im Raum Buch ins Rutschen geraten. Der Lkw war aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen auf der Staatsstraße 2028 ins Rutschen geraten und kam infolgedessen von der Fahrbahn ab. Der Lkw fuhr sich dabei im Schnee fest und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden, berichtet die Polizei. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unklar.

Es ereigneten sich witterungsbedingt noch fünf weitere Verkehrsunfälle, bei denen ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro entstanden ist, berichtet die Polizei weiter. Gegen die Unfallverursacher wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Als Hauptunfallursache stellte die Polizei den Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit fest. In diesen Fällen erwarten die Unfallverursacher ein empfindliches Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. (wis/az)

